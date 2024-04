Caleb Williams, el 'elegido' de Estados Unidos

La NFL vivió el pasado jueves una de sus citas marcadas en el rojo en el calendario, el Draft de 2024, lotería en la que está en juego gran parte del futuro de las 32 franquicias que participan en la liga más potente del mundo y que buscan en los mejores jugadores universitarios su próxima super estrella.

Si hay un nombre que destaca por encima de todos en esta edición es el de Caleb Williams, quarterback de la universidad de USC destinado a marcar una época en la NFL y pronosticado como 'talento generacional' para todos los scouts desde su etapa en Gonzaga High School, que ven en el chico de tan solo 22 años un talento parecido al de Patrick Mahomes, triple ganador de la Super Bowl y dos veces MVP con Kansas City Chiefs .

Mejor jugador universitario en 2022

La NFL es una competición de historias y narrativas, y no hay nadie mejor para protagonizarlas que un quarterback, la posición más difícil de entre todos los deportes tan solo apta para unos pocos elegidos capaces de procesar cantidades gigantescas de información en cuestión de segundos. Caleb es uno de ellos. Lo ha demostrado en sus tres años en la universidad y aspira a seguir haciéndolo a nivel profesional ahora para los Chicago Bears, equipo que lo drafteó en 1r puesto del Draft con las esperanzas de revertir el futuro de una histórica organización que lleva demasiadas temporadas en el ostracismo.

Williams, de 1'85 metros, inició su periplo universitario en los Oklahoma Sooners en 2021, un primer año en el que sustituyó a Spencer Rattler en el puesto de titular y acabó con un récord de 5-2, lanzando para 1912 yardas con 21 touchdowns y tan solo 4 intercepciones. Acabó como el mejor 'rankeado' de su generación y decidió hacer las maletas a la universidad de USC, dónde ganó el Heisman Trophy en el curso 2022, galardón que premia al mejor jugador de college en Estados Unidos. 4537 yardas, 42 touchdowns y 5 intercepciones con un balance de 11-3 colocaron al nacido en Washington D.C en el escaparate de la NFL, con decenas de franquicias esperando con ansias su llegada. Pasase lo que pasase en esta última temporada 2023, todo el mundo sabía que Caleb iba a entrar al Draft como el indiscutido número uno, y así ha sido.

Un talento generacional

Los motivos por los que comparan al joven mariscal con Mahomes son evidentes. Es un quarterback con un talento sobrenatural para la posición y capaz de lanzar desde cualquier plataforma, una destreza que Patrick ha elevado al siguiente nivel en la NFL. Con Caleb, Chicago consigue un QB que puede marcar las diferencias sobre el emparrillado, con una imaginación con el balón en las manos marciana y que, a la postre, es decisiva para que una franquicia aspire al anillo de campeón o a cotas altas en playoff.

Caleb Williams en una de las múltiples ruedas de prensa en las que ha comparecido / Michael Conroy

De hecho, multitud de medios especializados afirman que Caleb Williams es el mejor 'prospect' que haya entrado nunca a la liga, un pasador que ha sido 'bendecido' con la capacidad de crear jugadas de donde nadie más las ve. "¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que ves a alguien hacer algo nuevo y aunque no estás seguro de qué es exactamente lo que estás viendo, sabes que es increíble? Así es como me sentí la primera vez que lo vi jugar" afirma el portal 'The Ringer' en su Mock Draft, uno de los más reputados del país estadounidense.

No hay que olvidarse que Williams es también una amenaza en el juego terrestre, característica que muchos equipos hoy en día buscan en un quarterback más allá de la potencia de brazo de élite.

Pionero en acuerdos NIL

Caleb también ha sido un pionero lejos de las 100 yardas. Los atletas universitarios de EEUU nunca han podido beneficiarse económicamente de su nombre e imagen, pero todo eso cambió por completo en 2021 con las regulaciones NIL, una oportunidad para que los jóvenes deportistas hicieran dinero incluso antes de convertirse en profesionales a través de firmas de autógrafos, publicidad en redes sociales o siendo embajadores de una marca, entre algunas opciones.

Caleb fue uno de los primeros grandes afortunados de los NIL, ya con un caché de super estrella desde su entrada a la NCAA. Se pronostica que el quarterback habría facturado cerca de 10 millones de dólares en sus dos últimas temporadas de College previas a la NFL. "No era como tener a un jugador universitario en la plantilla, sino una estrella titular de la NFL" afirmó una fuente cercana de USC.

Como no podía ser de otra manera, el fenómeno Williams no viene exento de polémicas y rumorología. Muchas personas tachan su carácter de egoísta y, según algunos reportes de franquicias NFL, su agente pidió al equipo que lo eligiera que Caleb exigía tomar acción en decisiones futuras de la franquicia, unos rumores que han provocado que etiqueten al quarterback de 'diva' fuera del césped. Tampoco dejó buen sabor de boca su decisión de no participar en ninguna prueba física ni médica en el combine de la NFL, paso previo al Draft en el que las organizaciones evalúan de primera mano sus posibles elecciones.

Justin Fields fue la última gran esperanza en Chicago / JUSTIN FIELDS

En cualquier caso, el destino parece que le aguarda grandes cosas a Caleb Williams. El objetivo es gigantesco: revivir de las cenizas a unos Chicago Bears que buscan volver a ser competitivos tras una sequía de muchos años acumulando fracasos. Por el puesto de QB titular han pasado nombres como Mitchell Trubisky, Nick Foles, Andy Dalton, Trevor Siemian y Justin Fields, este último traspasado a Steelers el pasado mes de marzo.

La nueva era ya ha empezado en la conocida como ciudad del viento.