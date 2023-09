"Pau Gasol ha sido el Michael Jordan de España"

El exjugador internacional del Real Madrid y la selección española reconoce que "nos tenemos que rendir ante su apabullante palmarés. Es algo impresionante" El que fuera 174 veces internacional, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'84 recibirá el 5 de octubre el Premio María de Villota en la categoría de Trayectoria Deportiva

Fernando Romay, exjugador internacional del Real Madrid y la selección española, reparte su tiempo en iniciativas solidarias y en lanzar el formato 3x3 de baloncesto, un deporte en el que alcanzó las cotas más altas y en el que califica a Pau Gasol como el Michael Jordan de España.

Fernando Romay es uno de los grandes nombres del baloncesto español. Fue 174 veces internacional, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'84 y en su palmarés lucen, entre otros, ocho títulos de campeón de Liga y dos de Copa de Europa con el Real Madrid. A esa vitrina de trofeos se unirá el 5 de octubre el Premio María de Villota en la categoría de Trayectoria Deportiva.

"Por la admiración que tengo hacia Emilio, el Legado de María, además de muchas otras connotaciones familiares, me hace una ilusión tremenda que me lo hayan otorgado. Me hace tanta ilusión recibirlo como pudor me da recogerlo, viendo el palmarés y la gente que lo ha recibido antes que yo. Muchos de los cuales, los considero ídolos", dijo Romay, en una entrevista difundida por la organización de los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta.

El palmarés de Fernando Romay pero si tiene que "recalcar algo sería esas cosas que tenía que haber conseguido" y no logró.

"De mi carrera no desdeño nada. Me quedo con todo. Desde el principio hasta el final. Si tengo que recalcar algo, son esas cosas que teníamos que haber conseguido y no conseguimos. Es difícil llegar con la selección y conseguir una plata olímpica, es algo que no se ha podido superar, como mucho igualar. Pero no por ello dejo de valorar algo que has conseguido. Me acuerdo de todo, desde el primer campeonato de España de juveniles. Todo es camino", confesó.

La plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ha sido uno de los grandes éxitos en la historia del baloncesto español.

"Aquel equipo enseñó a España a descubrir la noche. Fue un fenómeno social. La gente se empezó a sentir orgullosa de lo que era la selección, lo que era el equipo nacional y descubrir el baloncesto. La gente iba por la calle y empezaba a botar el balón. Fue un bombazo y no sabíamos lo que estaba pasando aquí. Nos dimos de bruces con la realidad cuando llegamos al aeropuerto de Barajas", comentó Romay, que en aquella final se enfrentó a Michael Jordan.

"Lo habíamos visto jugar antes de la final olímpica, pero no sólo a él. Estábamos concentrados en la Universidad de Carolina del Norte y los vimos jugar. Vimos a la selección de Estados Unidos jugar un partido contra un equipo de la NBA y les ganaron. En esa selección de 1984, había jugadores que han estado entre los cincuenta mejores de la historia de la NBA", subrayó.

Trazando un paralelismo, Romay declaró que el 'Michael Jordan' español ha sido Pau Gasol.

"Indudablemente. Nos tenemos que rendir ante el apabullante palmarés de Gasol. Es algo impresionante, pero también me quedo con muchos jugadores de mi época como Juan Antonio Corbalán o Fernando Martín, que han supuesto mucho para nuestro baloncesto", señaló.

Para Romay el baloncesto español está en "un momento sumamente ilusionante".

"El baloncesto si algo tiene es la capacidad de regenerarse a sí mismo. Venimos de un equipo glorioso con los Gasol, Navarro o Felipe Reyes y estamos ahora con un equipo con jugadores como Rudy Fernández, Llull o los Hernángómez. Se van los Gasol y viene una generación que nos hace la boca agua como los Garuba, los Almansa, Aday Mara o Juan Núñez. Todos estos que vienen por detrás son nombres que no suenan mucho, pero que en breve vamos a tener con letras de oro en todo lo alto. Estamos en una época de renovación. En dos o tres años volveremos a reverdecer laureles", manifestó.

El principal objetivo de la selección española de baloncesto a corto plazo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, algo que tendrá que hacer en el torneo de repesca.

"Siempre al equipo nacional le veo con posibilidades de hacer de todo. En la federación están trabajando para poner todo lo más fácil posible, intentado incluso que el Preolímpico se juegue en España y a partir de ahí, la selección con el apoyo de la gente, a no defraudar y estar en París", apuntó.

"En el Preolímpico están todos los que no han entrado por décimas. Volvemos a lo mismo, si no ganas el Preolímpico es un fracaso tremendo, pero una vez que estás en los Juegos el aliciente es hacer un buen papel y eso es muy positivo. Cuando la meta es no defraudar estás con una tensión tremenda", concluyó.