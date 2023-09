Jasikevicius, cerca de tener nuevo banquillo... ¡en la NBA!

El ex entrenador azulgrana se pasara un mes conociendo la infraestructura del cuerpo técnico El medio lituano 15min.lt. ha avanzado la noticia, donde coincidiría con Mike Brown, entrenador del equipo

Sarunas Jesikevicius, después de cerrar en junio su etapa de tres años en el Palau Blaugrana, tendría como destino la NBA. Según ha informado el medio lituano 15min.lt estará en este mes de octubre en California para aprender del staff técnico de los Sacramento Kings.

Saras tiene previsto pasarse el mes de octubre conociendo los métodos de trabajo del entrenador de los Kings, Mike Brown, y de su ayudante, el español Jordi Fernández, el entrenador de la selección de Canadá que hizo medalla de bronce hace unos días en el Mundial de Baloncesto 2023. En los Sacramento Kings también hay dos lituanos en el equipo, el ala-pívot Domantas Sabonis y el técnico ayudante Deividas Dulkys.

Saras desde que cerró su etapa con el Barça en junio, no ha salido en la palestra de ningún banquillo. El Barcelona decidió no renovarlo, pese a ganar la Liga ACB con un 3-0 de global en la final ante el Real Madrid. Las tres decepciones en las Final Four de la Euroliga, fueron una losa que pesó mucho. Por el momento, prefiere conocer la estructura y como se entrena en la NBA, antes de dar un posible salto a los banquillos.