Katinka Hosszú: “Me queda una meta por cumplir, pero mi bebé es mi prioridad”

Katinka Hosszú (Pécs, 3 de mayo de 1989) quiere cerrar un capítulo único de la historia de la natación por todo lo alto. Apodada la ‘dama de hierro’, presume de un palmarés envidiable: tres veces campeona olímpica, 26 veces campeona mundial y 35 veces campeona de Europa. Además de poseer el récord mundial en piscina larga de los 200m estilos.

Pero el pasado mes de agosto cumplió el sueño más bonito: ser madre. Y cuando parecía que no iba a volver a la competición, entrenar en las Islas Canarias le ha devuelto la ilusión de volver a prepararse al máximo nivel para disputar los que serían sus sextos juegos. Y aunque tiene un objetivo, ser la primera en alcanzar las 100 medallas internacionales, tiene claro que, desde que ha sido madre, su bebé es su prioridad número uno.

Pregunta: ¿Cómo te sientes emocionalmente?

Respuesta: Estoy muy feliz, entrenando en las Islas Canarias desde hace ya un tiempo. Hace sol, mi familia está aquí, mi bebé está aquí. Entonces me encuentro muy bien.

¿Y físicamente?

Creo que estoy mejor. Di a luz en agosto y estoy volviendo a ponerme en forma. Es un trabajo en proceso, pero siento que estoy cada día mejor.

Las condiciones de entrenamiento de Islas Canarias la animaron para volver a prepararse al máximo nivel / Agencia Interprofit

¿Y cómo te has preparado física y psicológicamente para volver al 100%?

Ser madre ha sido un sueño, y no estaba segura de que volvería a competir. No estaba segura, obviamente, porque nunca antes había tenido un bebé [risas]. Pero va a ser bonito ser un modelo a seguir para ella. Desde que he sido madre, mi bebé es mi prioridad número uno. Y la natación va después. Llegué a Lanzarote en diciembre para llevar a cabo la campaña de Eurosport, y fue entonces cuando decidí que intentaría volver a la competición.

¿Cómo y cuánto te ha cambiado la vida ser madre?

Muchísimo, claro está. Ha cambiado mucho, pero en el buen sentido. Creo que ahora entiendo cuando la gente dice que te sientes completa cuando tienes un bebé. Ella es increíble, cada día es realmente divertido con ella. Y quiero ser un buen modelo a seguir para ella. Para mí, estar en forma está siendo muy importante. Y creo que tengo la energía también con ella, por lo que ha sido un viaje muy bonito.

¿Qué tanto te aportaron las condiciones de entrenamiento en las Islas Canarias para devolverte la ilusión de volver al máximo nivel?

Ha sido el mejor sitio para entrenar. Me encanta el clima de aquí y me encanta que sea una isla. Así que cada vez que vengas, va a hacer calor. Y para mí, nadar al aire libre bajo el sol lo es todo.

Las Islas Canarias han conseguido enamorarte. Defínelas con una palabra.

No será una palabra, pero las definiría como el mejor sitio posible para entrenar.

Serían tus sextos juegos. ¿Cómo los afrontas? ¿De forma distinta a los otros cinco?

Obviamente, ha sido muy diferente. Conocer al equipo, haber sido madre es todo un reto y estoy deseando ver qué puedo hacer. Y espero que mi viaje pueda inspirar a otras madres. Además, tengo una meta por cumplir: ser la primera en alcanzar las 100 medallas internacionales. Y es algo por lo que sigo luchando. Me gusta estar en las Islas Canarias, estar en el mismo sitio durante mucho tiempo para entrenar. Ya no viajo tanto para competir como antes, y eso es algo que ha cambiado en mi preparación. Y, sobre todo, está siendo distinta porque mi bebé es lo primero

Que hayas querido volver muestra lo ambiciosa que eres.

Sí, creo que es algo que siempre he tenido en toda mi carrera. Nunca es del todo seguro que cumplirás tu meta, pero tal vez ese no sea el objetivo, sino luchar por ello. Y es la clase de progreso que te brinda una vida profesional.

¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Seguro que es difícil quedarse con uno.

Es difícil de elegir, pero he sido muy afortunada de batir récords. Y hacer algo así es muy especial, por lo que me quedaría con ello y con agradecer el haberme colgado una medalla de oro a mi abuelo, porque fue quien me enseñó a nadar

¿Y el más difícil?

Tengo grandes noches y increíbles recuerdos en mi memoria, pero también tengo uno difícil. Y diría que fue cuando quedé cuarta en Londres 2012, y no porque quedara cuarta, sino que fue la manera en la que terminé la carrera. Es algo que aprendí de aquella carrera. No importa en qué lugar termines, sino ser consciente de que lo diste todo. Siempre tienes que luchar e intentar dar tu máximo.

Katinka Hosszú posa con su medalla de oro de los 400m estilos individual en los Juegos de Río 2016 / AP

¿Qué se siente al batir un récord?

Te sientes en la cima del mundo. Sientes que has cumplido tu meta y es una sensación realmente fantástica.

Cuatro medallas olímpicas, 26 veces campeona mundial y 35 veces campeona de Europa. Y dices que quieres alcanzar las 100 medallas internacionales ¿Crees que te queda algún sueño u objetivo por cumplir?

Diría que ahora mismo este es mi objetivo [100 medallas internacionales]. Aunque siempre estoy luchando por tener nuevos objetivos. Pero sí, por ahora quiero llegar a las 100 medallas internacionales en mi carrera.