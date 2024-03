Txell Mas: "Soñamos con hacerlo lo mejor posible"

Txell Mas, capitana del equipo español de natación artística, afronta la recta final de la preparación para los Juegos Olímpicos de París. Una cita que el equipo español afronta con confianza después de los éxitos cosechados en los últimos campeonatos.

La nadadora catalana repasó para SPORT las últimas medallas, las opciones de España en la cita olímpica, así como el día a día del equipo español antes del nuevo reto al que se enfrentarán este verano.

El oro en Fukuoka ha sido todo un hito en la historia del deporte español, no sólo en la natación artística, pero a nivel personal y a nivel del equipo, ¿qué ha supuesto esta medalla?

Para nosotras fue un momento increíble. Hicimos historia, no nos lo creíamos. De hecho, todavía nos cuesta creerlo un poco, porque después de ganar este oro seguimos con la competición porque todavía no había terminado y estuvimos muy concentradas en eso. Y después del Mundial de Fukuoka ya estuvimos enfocadas en el de Doha (disputado hace un mes), así que todavía estamos en proceso de creérnoslo. Pero fue también una dosis de energía extra como para afrontar todo este año que está siendo bastante duro.

¿Cuál dirías que es el éxito de esta selección y qué explica la progresión en los últimos años?

Creo que al final es constancia, trabajo, mucho esfuerzo y que somos un equipo muy unido. Somos como hermanas entre nosotras. Estamos juntas tanto dentro del agua como también fuera. A veces estudiamos juntas también y aun así hay competitividad dentro del equipo, que es una parte también importante para seguir mejorando. Esta unión que tenemos entre todas es la base para poder estar ahora luchando con los mejores.

Debutaste en 2013 con la selección con nombres de la talla de Carbonell. Ahora eres tu la veterana ¿qué intentas transmitir a todas las compañeras que están comenzando ahora las nuevas incorporaciones al equipo?

Para mí es muy importante que vean que aunque lleve muchos años dentro del equipo, sigo esforzándome como el primer día. Yo he aprendido muchísimo de todas las nadadoras con las que he ido trabajando durante todos estos años así que intento transmitir a las que entran ahora todos estos valores que he ido adquiriendo de todas ellas. Aparte de Ona (Carbonell), de Gemma (Mengual), de Andrea (Fuentes), todo el resto de nadadoras del equipo de las que a veces no se habla tanto, pero que son igual de importantes y gracias a ellas también España ha podido ganar tantas medallas.

Mundial de Fukuoka, Mundial de Doha, ahora Juegos Olímpicos. ¿Cómo se gestiona tanta competición en tan pocos meses?

Realmente está siendo bastante duro. De hecho, en Navidad estuvimos de concentración, pero es un año muy ilusionante y eso supera a todos los entrenos que son más duros de lo normal.

A nivel psicológico estamos trabajando mucho también para que lleguemos en el mejor estado en la competición, tanto psicológico como físico. Y ahora ya la recta final, el último esfuerzo antes de llegar a los juegos.

El oro de Fukuoka ha sido uno de los grandes éxitos españoles / Dani Barbeito

La natación artística quizá es uno de los deportes más desconocidos fuera de lo que es la competición ¿Cómo es un día, una semana, un mes en vuestra vida?

Entrenamos unas ocho horas al día. A primera hora hay días que hacemos pesas, vamos al gimnasio... hay otros días que hacemos más extensión de ballet o estiramientos. Luego vamos al agua, entrenamos hasta la una más o menos y luego a las tres volvemos al agua otra vez. A medio día descansamos, comemos, vamos al fisio, lo que necesitemos y luego volvemos al agua. Normalmente, hasta las 18:30 o siete y después de esto hay una recuperación. Hay que cuidarse muchísimo porque al final son muchísimas horas y aparte de esto estudiamos. Así que después de toda la jornada laboral de agua nos toca ir a casa y seguir estudiando en el objetivo.

Después de no estar en Río 2016, el objetivo claro en Doha era conseguir el pasaporte olímpico. Superado ese primer punto, ¿cuáles son las expectativas de cara a París?

Soñamos con hacerlo lo mejor posible, con luchar para estar entre las mejores del mundo. Vimos en Doha que es posible, así que vamos a luchar hasta el último momento para dar nuestra mejor versión.

¿Ha habido tiempo para crear una nueva rutina?

No vamos a hacer un cambio radical en ninguna de las tres rutinas, pero sí que vamos a hacer muchos cambios en todas ellas. Es decir, la música se va a mantener. A lo mejor incluso hay alguna parte que se cambia, pero la coreografía seguramente sí que se va a ajustar a lo que crean las entrenadoras, que es mejor cambiar.

Txell Mas aporta su veterania al equipo / Dani Barbeito

En el caso de Aladdin, cuarta en Fukuoka, cuarta en Doha... a la tercera será la vencida?

Esperemos que sí, esperemos que sí.

Hablando de las rutinas, la rutina acrobática debuta en París, ¿cómo la estáis preparando?

Es muy nueva y para nosotras más, porque en Fukuoka no lo hicimos. Hubo muchos otros países que sí, pero nosotras no, así que en Doha era la prueba de fuego. Era la primera vez que competíamos y estamos contentas con ella, pero hay muchísimas cosas a mejorar y ahora estamos haciendo cambios y trabajando en ello para para estar mejor en los juegos.

España es una gran potencia en cuanto a natación artística masculina ¿Crees que se ha nutrido de la experiencia del equipo femenino?

Al final es el mismo trabajo para todos. Ya empezó con Pau Ribas, que fue el pionero en España y creo que gracias a él muchos chicos querían ser como él, querían también bailar en el agua y eso hizo que hubiera más cantera masculina. Lo bueno es que siempre estos chicos han estado entrenando con el equipo femenino, han sido uno más en el equipo. Ahora se está potenciando a Dennis (González) y Fernando (Díaz del Río) en su momento, que hicieron un muy buen papel, pues están en muy buen nivel y eso hace que cada vez crezca más el nivel masculino en España.

Desde fuera, la adaptación del de los chicos a la natación artística parece ha sido que ha sido muy natural desde dentro ¿Esta percepción es real?

No ha sido sencillo porque igual que en otros deportes estamos luchando por la igualdad femenina en nuestro deporte es al revés. Estamos luchando para que los los chicos puedan competir con nosotras, puedan estar en unos Juegos Olímpicos, algo que de momento no se ha conseguido. Es un esfuerzo muy grande y todavía queda mucho camino por recorrer.

Dennis González, medalla de plata en solo libre / EFE

En los Juegos de París una de las novedades de la natación artística es que se pueden incorporar chicos al equipo que participe ¿Qué crees que puede aportar la figura masculina al equipo?

Normalmente, al menos con los chicos que yo he tenido la suerte de compartir equipo, tienen mucha fuerza, mucha potencia, así que para las acrobacias sería un punto muy positivo. Pero esto va a depender también de cada país y de la estrategia que quieren seguir, si prefieren incorporar a la figura masculina dentro del equipo, si ya lo han hecho o lo van a hacer por primera vez.

Gemma Mengual, Ona Carbonell, Andrea Fuentes, aunque has hablado del trabajo de todas las compañeras estos años, qué crees que han aportado ellas como pioneras a la natación artística española?

Claramente creo que ellas son una figura muy importante a nivel mundial para que se conozca la sincro española. Hemos aprendido mucho al entrenar con ellas. Nos han enseñado muchas, muchos trucos, maneras naturales de nadar. Verlas nadar en el agua es increíble, es precioso. Cuando estuvimos por ejemplo con Ona compartiendo equipo, ahora al final de todo con su maternidad, antes de ir a los Juegos de Tokio, también aprendimos que las mujeres también podemos ser madres y después seguir con el deporte.

A Gemma por ejemplo, la tenemos muy presente porque está ayudando al duo mixto durante todos los entrenamientos y cuando nos cruzamos con ella, a veces también nos da algunas ayudas que creo que son muy importantes para nosotras.

¿Cómo ves el futuro de la natación artística española?

Creo que ahora con el nuevo reglamento nos estamos adaptando muy bien. Creo que hay un dúo muy potente, tenemos un dúo muy potente que son muy jóvenes, que son Elisa Iris. Iris, que es la solista, también es muy joven y tiene un potencial y un potencial increíble. La cantera está subiendo muy bien, así que creo que si nos adaptamos bien y seguimos en esta línea con la nueva regla, puede haber un futuro muy bueno dentro del equipo en España.