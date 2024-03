Laura Ester: “Seguiremos luchando, seguiremos ganando”

Laura Ester i Ramos (Barcelona, 22 de enero de 1990) es historia viva del waterpolo español, dentro y fuera del agua. Conocida cariñosamente como ‘pajarito’, es portera del CN Sabadell, club donde lo ha ganado todo, y de la selección española. Y puede decir bien orgullosa que ha sido campeona del mundo, bicampeona de Europa y subcampeona olímpica, por partida doble, en Londres 2012 y Tokio 2021.

Pero Laura tiene una espinita clavada: colgarse el oro olímpico. Y, en estos Juegos de París, tiene una oportunidad de oro, nunca mejor dicho, para hacer ese sueño realidad.

Embajadora de LeCoq Sportif, una marca que la acompaña durante este bonito camino, no quiere pensar demasiado en una retirada que cada vez está más cerca, y vive cada campeonato como si fuese el último.

Pregunta: ¿Cómo se presentan los Juegos? ¿Qué sensaciones tiene la Selección después de ser subcampeonas de Europa ante Países Bajos y del bronce en el Mundial de Doha? Es el último sueño que te falta por cumplir.

Respuesta: Poder vivir otros juegos es algo increíble, es el sueño de cualquier deportista. Tenemos el oro europeo y oro mundial y sólo nos falta ese oro olímpico que es por el que llevamos luchando todos estos años y por el que queremos luchar en París.

Países Bajos es el rival a temer.

Se ha creado una cierta rivalidad, sobre todo estos últimos años. Y también porque más de la mitad de la selección está jugando en España. Es decir, son compañeras de equipo en sus clubes, y rivales en la selección.

Es una selección muy potente, que en las últimas competiciones ha ganado tanto el Mundial como en el Europeo. Pero está todo muy igualado, que es al final lo que nos hace querer seguir creciendo y luchando para conseguir el oro.

Ahora te ha tocado un rol diferente en la Selección, el de ser una referente para las más jóvenes. ¿Cómo lo afrontas?

Los deportistas se van. Vamos quemando etapas. Esto se va acabando poco a poco y hay momentos en los que hay que echarse a un lado para ceder el sitio a jugadoras más jóvenes, como en mi caso, con Martina Terre.

Y es eso, aceptar cuál es mi posición ahora en la Selección, que no es ayudar en el agua, sino ayudarlas desde fuera, tanto a Martina como a todas las otras jugadoras, sobre todo a las más jóvenes. Intentar transmitir toda mi experiencia, todo lo vivido en estos años y ayudar a las jugadoras.

¿Cómo empezaste a jugar a waterpolo?

La verdad es que la forma en que empecé a jugar a waterpolo es un poco curiosa [risas], porque yo no tenía ni idea de lo que era ese deporte, el que es y ha sido mi vida hasta día de hoy.

Empecé en el Club Deportivo Mediterrani, un club de Barcelona, y fue porque querían empezar a crear una base con equipos de niñas porque no había. Me dijeron si quería probar. Yo dije ‘no sé lo que es, pero bueno, ¿por qué no?’

Yo hacía cursillos de natación, y demás, y ya está. Y la verdad que desde el primer día quedé encantada, pero ya no solo con el hecho del deporte en sí, cosa que ahora me apasiona, sino por la complicidad que creamos entre todas las niñas que fuimos a probar ese deporte. Compartirlo con otras personas lo hace aún más especial.

¿Tuviste siempre claro lo de ser portera? Es una posición solo ‘apta’ para valientes.

Siempre digo que me puse en la portería porque me vieron nadar y dijeron, ‘mira, mejor quédate en la portería’ [risas]. Aunque luego, Matilde de Miguel, que me entrenó en el Mediterrani, me dijo: ‘No es verdad, fue porque yo vi que ya apuntabas maneras’.

No se yo si creérmelo, pero sobre todo cuando eres una niña, lo que quieres es marcar goles y más en nuestro caso, que éramos muy malas. Nos ganaban de goleada en casi todos los partidos. Pero al final sí que es verdad que cada vez le vas encontrando el gusto a esa posición. Y como critican todos los jugadores, diciendo que los porteros somos unos vividores, que no hacemos nada, la verdad es que yo vivo muy bien, porque no tienes que nadar [risas].

Todo el mundo te reconoce y te recuerda con un apodo muy especial. ¿Quién te puso el apodo de ‘Pajarito’?

Fue en el club donde empecé, que tenía un entrenador que me decía que volaba como un pajarito que tenía las piernas muy delgaditas. Yo era muy poquita cosa, como un pájaro. Entonces acabó siendo ‘pajarito, pajarito, pajarito’. En las retransmisiones de televisión también me lo decían y así se ha quedado.

¿Te gusta?

Sí. Mucha gente, sobre todo amigas, me dicen ‘no sé qué, pájaro’. Y, al final, ya le he cogido cariño después de todos estos años.

Es complicado elegir entre tantos momentos, pero… ¿Cuál ha sido el momento más especial en tu carrera?

Es difícil por todo lo que hemos vivido, poder quedarnos con uno, pero si me tuviese que quedar con un partido, yo creo que diría el partido de semifinales del Mundial de Barcelona 2013, que terminamos ganando.

¿Y el más difícil?

Yo creo que podría ser el mismo. Fue muy bonito, pero a la vez fue partido muy, muy complicado y difícil.

Fuiste nombrada mejor jugadora europea de 2017 por la LEN (Liga Europea de Natación.

Jugamos un deporte de equipo y lo que más ilusión me hace son todas las competiciones y medallas que hemos ganado. Pero que te reconozcan tu trabajo individualmente también es bonito y sobre todo en mi caso, a una portera, ya que normalmente siempre se reconoce a la gente que marca más goles. A los porteros no se nos valora tanto como deberían, porque al final somos muy importantes en los equipos.

Es muy difícil llegar a ser campeona de Europa, del mundo o finalista olímpica, y al ser un deporte menos mediático, no hay tanto reconocimiento. ¿Cómo se digiere?

Es difícil. Obviamente, no jugamos ni entrenamos para que se nos reconozca, pero una vez conseguimos todos estos éxitos, sí que gusta que la gente hable de nosotras, que se nos reconozca todo el trabajo hecho. Se va reconociendo cada vez más, pero no lo suficiente y más después de todo, de la trayectoria de todos estos años y de todo lo que hemos conseguido. Pero bueno, nosotras seguiremos luchando, seguiremos trabajando y seguiremos ganando para crear noticia y para que se hable de nosotras.

Se habla mucho del crecimiento del fútbol femenino, pero solo en ese deporte.

Vivimos en una sociedad donde se le da mucha más importancia al fútbol que a otros deportes, aunque ahora se lo han ganado. Son campeonas del mundo y de la Nations League. Pero sí que es verdad que muchas otras deportistas hemos ganado mundiales, europeos y Juegos Olímpicos, y no se nos ha reconocido tanto como a ellas.

Lograsteis el billete a los Juegos de París, los cuartos en la historia del país, en julio del año pasado, tras llegar a la final del Mundial de Fukuoka, curiosamente, antes del equipo masculino, que lo hizo en enero tras ganar el europeo a Croacia.

Llevamos muchos años estando arriba de los podios de europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, y no se nos ha reconocido suficiente todo el trabajo y éxitos de estos 12 años.

¿Qué asignatura pendiente tiene el waterpolo femenino?

Las jugadoras luchamos dentro del agua y fuera del agua para que hablen de nosotras, que nos reconozcan, pero quizás también ya no solo en el periodismo, sino incluso desde la propia federación. El trabajar de alguna forma para vender el waterpolo, para que sea más atractivo, para que la gente lo reconozca más y se siga hablando de él.

Aprovechando que estamos en una tienda LeCoq Sportif, marca de la cual eres embajadora, ¿cómo valoras que te acompañe en tu carrera como deportista?

Es un orgullo y un honor que una marca como LeCoq haya apostado por mí para poderme ayudar durante este ciclo olímpico y ponerme las cosas mucho más fáciles para llegar en el mejor momento a todos los campeonatos. Y espero poder llegar a París y devolver a la marca todo el apoyo que me ha estado dando.

¿Cuánto tiempo crees que te queda al máximo nivel?

Sí que es verdad que ya no me queda tanto [risas], otros 20 años ya no van a ser. Cada vez se va acercando más el día de la retirada, pero a día de hoy aún no sé si va a ser mañana, de aquí a un año, dos años… Vivo cada campeonato como si fuese el último, los disfruto y el día de mañana ya dirá qué pasará.

Y si os colgáis el oro… ¿podría llegar ese momento?

Podría ser. No cierro las puertas a nada.

Y la última. ¿Qué le dirías a la Laura que empezó a jugar al waterpolo?

Le diría que el camino va a ser duro, pero que no se rinda porque merece la pena.