La UE amenaza con más sanciones a Rusia si envía armas nucleares a Bielorrusia

El presidente bielorruso Alexander Lukachenko ya tiene actualmente prohibida la entrada en cualquier países de la UE

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha advertido este domingo de que Bruselas podría imponer nuevas sanciones a Rusia si finalmente envía armas nucleares a Bielorrusia.

"Si Bielorrusia acoge armas nucleares rusas sería una escalada irresponsable y una amenaza a la seguridad europea", ha apuntado Borreel en un mensaje publicado en Twitter.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.