¿Es posible votar con el DNI caducado?

El domingo 23 de julio se celebrarán las Elecciones Generales en España Conforme se acerca la fecha, van surgiendo dudas

Desde un primer momento, estaba previsto que las Elecciones Generales en España se celebraran a finales de año. Tras la derrota electoral del PSOE en las últimas elecciones autonómiacs y municipales, Pedro Sánchez adelantó la fecha para votar al domingo 23 de julio.

En el momento en el que se acercan las elecciones, los ciudadanos tienen varias dudas sobre a qué colegio electoral tienen que asistir o si pueden votar con el DNI caducado, entre otras muchas.

Recordemos que el Documento Nacional de Identidad es obligatorio para las personas que residen en España y tienen más de 14 años. El hecho de tener un DNI caducado podría conllevar una multa de entre 600 y 30.000 euros, dependiendo de la infracción. No solamente eso, y es que no se podrán llevar a cabo muchos trámites administrativos, bancarios, etc.

Aun así, en el caso de las elecciones, podrás votar si tienes el DNI caducado, ya que la única utilidad es certificar la identidad del votante. Eso sí, siempre se tendrá que presentar el documento original, ya que no aceptarán fotocopias.

En caso de no tener el Documento Nacional de Identidad, también podrás mostrar otros documentos válidos como el pasaporte o el carnet de conducir. Cualquiera de estos deberá tener una fotografía que identifique al votante.