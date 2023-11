La durísima crítica de Arturo Pérez-Reverte a Pedro Sánchez: "Es un pistolero, un asesino"

Arturo Pérez-Reverte ha visitado 'El Hormiguero' en la última emisión de este miércoles El escritor y periodista ha visitado el plató de Antena 3 con motivo de su reciente novela, 'El problema final'

Tras promocionar su novela, Pablo Motos ha entrevistado a Arturo Pérez-Reverte, preguntándole su opinión sobre la actualidad política de nuestro país. En este caso, el escritor aseguraba que el nacionalismo y la religión son dos problemas para el mundo: "Son dos cánceres, con todo el respeto para los nacionalistas y los religiosos".

"Objetivamente, cuando miras hacia atrás, cuando lees historia, cuando observas el mundo también ahora, te das cuena que lo que más corroe, lo que más enfrenta, lo que más mina la convivencia y lo que más fanatiza, lo que más hace a los hombres ser peores, al ser humano ser malo, es la religión y el nacionalismo", aseguraba el cartagenero.

En este contexto, Motos ha aprovechado para preguntar al escritor sobre su opinión sobre la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo esoy contra la amnistía, me parece mal. Lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez", empezaba diciendo Pérez-Reverte.

"Vamos a ver, Pedro Sánchez es un personaje fascinante, para un novelista es fascinante. Lo he definido alguna vez, es un aventurero de la política, es un 'pistolero', es un 'asesino', es un tipo que no repara en nada. Como el jugador de ajedrez bueno, tienee ese instinto asesino del jugador de ajedrez", proseguía el autor.

"Al mismo tiempo, estoy seguro de que no ha leído un libro en su vida, o ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre, en las venas, a todos los teóricos de la política del Renacimiento, tiene un instinto político extraordinario. Además, es valiente, es tenaz, es atrevido, no tiene escrúpulos... Sin duda es el político más interesante de España y, posiblemente, de Europa. Otra cosa es donde nos lleve, ahí ya no entro", continuaba diciendo.

"Hay una cosa muy interesante en Pedro Sánchez que es que sabe que fue 'indultado' en las elecciones, sabe qe el español olvida y tiene muy mala memoria. Entonces, nos ha tomado el pulso muy bien y está jugando de uno manera extraordinariamente inteligente con todo snosotros. Casi todos los políticos, por no decir todos, son infames y todos son capaces de veder a su madre. Pedro Sánchez vende a su madra pero no la entrega, o entrega a nuestra madre en vez de a la suya, y además nos convence de que es a su madre a quien ha entregado. Y para eso hay que valer", reconocía el periodista.

"Pedro Sánchez no tiene enemigos, los demás políticos son todos unos moñas, va a ser presidente del Gobierno el tiempo que quiera. Caerá cuando ya no tenga nada que vender, y caerá solo, pero es imbaitble. Yo esoy fascinado con él", aseguraba duramente. Por otro lado, también ha querido recalcar las cosas buenas del político como presidente. "Que no parezca una crítica, porque en el aspecto social ha hecho cosas que están muy bien. Lo que pasa es qeu es un personaje profundamente amoral y verlo actuar, para un novelista, es una fuente de inspiración extraordinaria".