Neymar: "Estoy destrozado psicológicamente"

El jugador brasileño expresó sus sentimientos en Instagram tras caer eliminado del Mundial Brasil cayó ante Croacia en cuartos de final, en la tanda de penaltis

El sueño de Neymar de ser campeón del mundo se esfumó de nuevo. Por tercera vez y seguramente la ocasión que más favoritos eran para levantar la Copa del Mundo y sellar la sexta estrella para Brasil. Lo evitó Croacia y lo evitó una tanda de penaltis fatídica para la selección brasileña.

Un día después y con tiempo para asimilar lo ocurrido, Neymar quiso vaciarse en Instagram en un mensaje donde muestra estar "destrozado": "Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo".

"Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo".

A sus 30 años, Neymar podría tener una cuarta oportunidad dentro de 4 años.