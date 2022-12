El problemón de Marruecos ante el temible Mbappé

Mazraoui, Saïss y Aguerd, tres titulares indiscutibles en la defensa de Marruecos, son más que duda para el duelo ante Francia Otros como Amrabat, Ziyech y Boufal también andan entre algodones

Una defensa, en el fútbol actual, no es cosa de tres, cuatro o cinco jugadores. Un bloque sólido, compacto, juntito y que deje pocos espacios entre líneas es clave para ganar partidos. Lo ha demostrado Marruecos en este Mundial de Qatar. Ni un solo jugador perdona una carrera, todos se ayudan, todos defienden.

Y así se ha plantado la selección marroquí en semifinales, logrando encajar tan solo un gol en todo el torneo y aprovechando cada error rival para penalizar. Pero que nadie olvide que una gran defensa tiene su base, obviamente, en una línea defensiva potente.

Ahí es donde a Regragui le han surgido más dudas. Porque tres de los cuatro defensas titulares no tienen garantizado llegar a las semifinales ante Francia. Solo Achraf será titular seguro; Aguerd, Mazraoui y Saïss apretarán, pero veremos si están a tiempo.

Dudas de 'intocables'

El seleccionador marroquí, a día de hoy, no sabe si podrá contar con ellos. Y si lo hace, desde luego, no los tendrá al 100% ni mucho menos. Aguerd salió lesionado del duelo ante España por una lesión en el isquiotibial y ya no pudo estar ante Portugal. Algo parecido le sucedió a Mazraoui, que salió tocado de la cadera ante el combinado español y ya no pudo estar ante la selección lusa tampoco. Regragui tampoco tiene asegurado a Saïss para el eje de la zaga.

El capitán ya jugó 'tocado' el partido de cuartos, solo jugó utilizando su 'pierna mala' (la derecha) y tuvo que ser retirado en camilla por esas dolencias en el muslo izquierdo. Una vez concluido el duelo, el central del Besiktas fue claro: "Espero que no sea demasiado grave y que pueda mantener mi lugar. Lo haré todo pero hay momentos en los que tienes que saber ser razonable y no ser una carga para tu equipo, por puro orgullo personal".

Las soluciones de Regragui

Saïss, Mazroui y Aguerd son duda para el duelo ante Francia, un partido donde la línea defensiva tendrá, si cabe, más trabajo que hasta ahora. Mbappé, Dembélé, Giroud y Griezmann amenazan a una Marruecos que deberá esperar para saber si puede contar con su línea defensiva titular al completo. De momento y a esta hora, solo Achraf Hakimi atrás será titular sí o sí en el duelo ante Francia para tratar de parar a Mbappé. El resto, veremos. Todos los tocados tratarán de llegar. Sea como sea.

Si no lo hicieran y pese a no llegar al nivel de los lesionados, El-Yamiq (partidazo ante Portugal) y Dari en el puesto de central y Attiyat Allah (asistencia ante Portugal), en el lateral zurdo, son las soluciones de emergencia de Regragui. Si ni Saïss ni Aguerd pudieran estar disponibles, no se descarta que el seleccionador apueste por una defensa de tres centrales como ya hiciera en los últimos minutos ante Portugal.