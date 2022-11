Obdulio Varela, el ‘Negro Jefe’ del ‘Maracanazo’

De ascendencia africana, española y griega, fue el capitán de la selección uruguaya que en 1950 protagonizó una de las gestas mundialistas más importantes de la historia del fútbol Antes del Mundial, Varela comandó una huelga de jugadores para mejorar las condiciones laborales en el fútbol uruguayo

"Con llegar a la final ya han cumplido. Traten de no ser goleados”. Incluso los mismos dirigentes uruguayos avisaron a los futbolistas de Juan López Fontana de que el Mundial de 1950 estaba destinado a acabar en las vitrinas de la selección brasileña. Todo estaba preparado para que ese 16 de julio el estadio de Maracaná, construido para la ocasión, festejara por todo lo alto el primer gran éxito de la ‘canarinha’. Obdulio Varela (Paysandú, 1917), rebelde e indomable de nacimiento, no pensaba lo mismo.

“No miren para arriba. No piensen en toda esta gente. El partido se juega abajo y se gana con los huevos en la punta de los botines. Los de afuera son de palo. En el campo seremos once contra once”, dijo a sus compañeros el ‘Negro Jefe’. Con el brazalete de capitán también se pueden ganar partidos.

Varela era el único que creía en el milagro. Y no dejó de hacerlo cuando Brasil se adelantó gracias a un gol de Friaça. En medio del jolgorio de las casi 200.000 almas congregadas en las gradas, él se acercó al árbitro, George Reader, para iniciar una discusión aparentemente estéril, pues el futbolista no hablaba inglés y el árbitro no entendía el español.

Ni los jugadores uruguayos adivinaron que el objetivo de su compañero era “enfriar el partido”; detuvo la final unos cinco minutos porque, en caso de reanudar el juego rápidamente, Brasil hubiera avasallado a su selección. El resto es historia. El combinado uruguayo firmó una de las gestas futbolísticas más recordadas.

La figura de Obdulio, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Peñarol, también es muy importante en el fútbol uruguayo porque, meses antes del Mundial de Brasil, lideró una huelga de futbolistas. Las protestas fueron largas, duras y obligaron a los jugadores a buscarse otros trabajos para mantener a sus familias, pero sirvieron para lograr unas condiciones laborales que siguen vigentes a día de hoy.

Trayectoria en los Mundiales

Selección: Uruguay.

Mundiales jugados: 2 (Brasil 1950 y Suiza 195.

Carrera internacional: 45 partidos y nueve goles.

Palmarés: 1 Mundial (1950) y 1 Copa América (1942). Con el Peñarol ganó 6 Campeonatos Uruguayos (1944, 1945, 1949, 1951, 1953 y 1954).