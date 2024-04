Los cinco mandamientos de un PSV Eindhoven campeón

El PSV Eindhoven ganó virtualmente su vigesimoquinta Eredivisie tras una goleada espectacular ante el Heerenveen (0-8). El Feyenoord puede recortar igualar los 12 puntos que les saca el equipo dirigido por Peter Bosz, pero el PSV debería perderlo todo y mejorar un 'goal average' inalcanzable.

Los 'Granjeros' arrancaron la temporada con puño de hierro, ganando la Supercopa contra el Feyenoord de Arne Slot (0-1). 17 victorias en los primeros 17 partidos que les convirtió, junto al desempeño del curso anterior, en el mejor equipo de Europa de 2023. Una racha de triunfos que frenó el Utrecht (1-1) el pasado 21 de enero.

NÚMEROS APLASTANTES

Hasta la fecha, los números del PSV Eindhoven son muy complicados de igualar: 27 victorias, tres empates y una derrota (contra el NEC Nijmegen (3-1) el pasado 30 de marzo). 84 puntos (que pueden 93 si ganan los tres duelos de liga que quedan) para demostrar que son casi imparables. 103 goles a favor y 17 en contra, los mejores de la competición doméstica en ambos registros, reflejan la superioridad que han exhibido durante toda la temporada.

El PSV goleó al Heerenveen (0-8) para sellar la liga / @PSV

En Europa, el papel fue más que notable. Consiguieron llegar a los octavos de Champions League tras siete temporadas sin lograrlo, cayendo contra el Borussia Dortmund en una eliminatoria más que digna (3-1 en el global). ¿Cuáles son las claves de esta temporada brillante?

PETER BOSZ, EL CEREBRO DETRÁS DE LA OBRA

El PSV Eindhoven de Peter Bosz se caracteriza por su atrevimiento, dinamismo y capacidad para ahogar al rival. El neerlandés aplica cada partido una máxima que asegura el espectáculo: gana el que más goles marca, no el que menos recibe. Todo ello, con una plantilla cargada de talento en la que destacan muchos nombres, permite ganar los partidos sin renunciar a practicar un buen fútbol.

Los de Eindhoven destacan por su salida de balón, buscando superioridades constantemente, para tener el control del partido. Sin embargo, figuras como la de Luuk de Jong, ofrecen variaciones tácticas que enriquecen mucho el juego del equipo. El ex del Barça, cuando no hay soluciones en corto, impone su físico para aprovechar balones en largo y dar aire a sus compañeros.

Con Bosz es de obligado deber ofrecerse y presionar. Los jugadores se apoyan constantemente, se ofrecen para dar salida en situaciones de presión del rival, para no perder la posesión ni tener que rifar balones arriba. La intención es clara: presionar bien arriba y cerrar zonas interiores con el objetivo de dirigir el juego del equipo rival a los costados. Si recuperan arriba, tratan de finalizar la jugada lo antes posible, aprovechando la velocidad de los extremos.

Peter Bosz. manteado por sus jugadores tras ganar al Heerenveen (0-8) / EFE

Con un '9' de las características de Luuk de Jong, capaz de abrir el juego a los costados y de fijar los centrales con mucha inteligencia, Bosz busca explotar la velocidad de sus hombres de ataque en banda, que brillan por su capacidad de desborde para ganar línea de fondo y poner buenos centros al neerlandés, un experto en el juego aéreo. Contando con piezas tan eléctricas como Bakayoko o Lozano, el contrataque es una de las grandes armas del cuadro de Bosz. Si cazan al rival descolocado, no levantan el pie del acelerador hasta finalizar jugada.

Walter Benítez, Jordan Teze, Olivier Boscagli, Sergiño Dest, Joey Veerman, Guus Til, Jerdy Schouten, Johan Bakayoko, Hirving Lozano, Luuk de Jong... Son muchos los grandes jugadores que conforman este PSV Eindhhoven campeón. Pero... ¿Cuáles han sido los cinco grandes mandamientos del equipo?

LUUK DE JONG, EL POETA DEL GOL

Máximo goleador (27) y asistente (14) de la Eredivisie, el ex del Barça suma 41 participaciones de gol en el torneo doméstico en 31 partidos. En total, suma 36 dianas y 17 pases de gol en 45 duelos (53 contribuciones). Sin duda, el gran referente del equipo por sus cifras, pero también por la variedad táctica que brinda tenerlo sobre el verde. Si el PSV no encuentra el camino para salir jugando, balón el largo para el neerlandés, que da mucho aire al equipo.

Luuk de Jong gana su quinta Eredivisie, la cuarta con el PSV Eindhoven / @PSV

Capitán del equipo, ha ganado su quinta Eredivisie (la cuarta con el PSV) a los 33 años, demostrando que él es como el vino, y mejor con los años. En Europa, solo le supera Harry Kane en goles y asistencias en su torneo doméstico. El inglés, delantero del Bayern de Múnich, suma 43, dos más que el neerlandés, que mejora los números de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr (39), Viktor Gyökeres, sensación del Sporting de Portugal (34), o la gran estrella del PSG, Kylian Mbappé (33).

De Jong no bajó el nivel en Champions League y guio al equipo hasta los octavos de final, eliminatoria que el PSV no disputaba desde la temporada 2015-16. Cayeron ante el Borussia Dortmund, pero su desempeño en la competición reina no pasó desapercibido. Brilló en la fase previa, con cinco goles, y marcó otros tres en los siete partidos que disputó, sumando la fase de grupos y los octavos.

SERGIÑO DEST Y VOLVER A SONREÍR

Sergiño Dest ha completado un curso sensacional bajo las órdenes de Peter Bosz y solo una lesión de gravedad le ha podido frenar. Por desgracia, el estadounidense no volverá a jugar hasta principios del 2025 por una lesión en el ligamento cruzado anterior que se hizo durante un entrenamiento.

Sergiño Dest, durante el partido de octavos de Champions ante el Borussia Dortmund / EFE

No cuajó en el Camp Nou, tampoco especialmente en su cesión en el Milan, y aterrizó en el Philips Stadion el pasado verano para explotar todo su potencial ofensivo, de nuevo en calidad de cedido. Dos goles y siete asistencias en 37 partidos reflejan que ha vuelto a ser imponente en el carril derecho.

Descaro, uno contra uno, velocidad y mucho recorrido y cifras. Dest, en el PSV, ha recordado al lateral del Ajax que cautivó al Barça. Bosz, públicamente se ha pronunciado y ha dejado claro que encaja en su idea, en el vestuario y que quiere a su lateral derecho titular para el año que viene. La operación: un traspaso a la baja y una rebaja salarial del propio futbolista.

JOHAN BAKAYOKO, LA NUEVA 'PERLA' DE PAÍSES BAJOS

El canterano belga (21 años) se ha destacado como uno de los mejores extremos de la competición y ha llamado la atención de los grandes equipos de Europa, y no es para menos. Johan Bakayoko ha demostrado ser un futbolista letal, un agitador de manual que reúne caracterísitcas muy cotizadas en el mercado. Esta temporada, en un esquema que otorga mucho peso a los extremos, ha brillado con luz propia en el sector derecho.

Johan Bakayoko en el partido contra el Feyenoord / EFE

Encara, se atreve, recorta, es rápido y tiene mucha personalidad. Tiene cosas por pulir, a veces se desespera cuando no le salen las cosas, pero si está enchufado es muy difícil de parar. Jugando a pierna cambiada, si sale por dentro y tiene espacio para disparar, es demoledor. Y todas esas condiciones las traduce en cifras, la gran cruz de muchos extremos talentosos: 13 goles y 14 asistencias en 45 partidos.

Tiene contrato hasta 2026, pero será una verdadera hazaña que el PSV pueda retenerlo el curso que viene. Según 'Transfermakrt, está tasado en 40 millones de euros, aunque el cuadro de Eindhoven pide unos 60 'kilos', cantidad que pueden asumir perfectamente muchos de los clubes que le siguen de cerca: Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain... La lista es impresionante.

WALTER BENÍTEZ, EL GUARDÍAN QUE TODO CAMPEÓN NECESITA

Mucha 'culpa' de que el PSV sea el equipo menos goleado de la Eredivisie (17 tantos) es de Walter Benítez, el guardián en la sombra del equipo de Bosz. El portero argentino ha sido el futbolista más usado por el técnico neerlandés (3.960 minutos). El guardameta argentino ha conseguido dejar su portería a cero en la Eredivisie en 18 ocasiones. El juego de su equipo, muy dominador, le exige estar al máximo nivel pese a no tener que intervenir durante largos tramos del partido.

A priori, puede parecer sencillo proteger la portería de un equipo que se preocupa poco por defender porque arrolla a sus rivales. Pero es extremadamente complicado mantener la concentración al máximo durante los 90 minutos. Transmitir seguridad bajo palos también es una manera de ayudar al equipo.

La mentalidad, una de las claves de Walter Benítez / @PSV

Para muchos un guardameta desconocido al no jugar actualmente en una de las cinco grandes ligas europeas, Benítez tiene una trayectoria considerable. Pasó seis años en Niza, donde fue dos veces el portero menos goleado de la Ligue 1. Su gran temporada, la 2018/19, donde encajó 12,4 goles menos de los que sugerían los datos de goles esperados.

El verano pasado decidió iniciar su aventura en Eindhoven, donde ayudó a su equipo a pelearle la liga al Feyenoord con 10 porterías a cero. Benítez ha sido uno de esos porteros que, conscientes de la evolución de la figura del guardameta, ha tratado de adaptarse, siendo importante en la salida de presión o cuando el PSV tiene el balón. Y ha recogido los frutos este curso.