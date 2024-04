Torres y Crusellas: de los fogones a las dunas de la Titan Desert

Tres estrellas Michelin. Premio a Mejor Chocolatero del mundo. Son las credenciales con las que dos de los mejores cocineros del mundo, Sergio Torres y Lluc Crusellas, comparecen en la Skoda Titan Desert de Marruecos, del 28 de abril al 3 de mayo.

Ambos forman parte del equipo KH7, uno de los más potentes de la carrera, que cuenta con Josep Betalú como aspirante a la victoria final, además de Melcio Mauri, ganador de una Vuelta a España, y Pilar Fernández entre las grandes candidatas al triunfo en cateogoría femenina.

Será la Titan Desert de mayor nivel gastronómico de la historia: a Torres y Crusellas se une Paco Roncero (dos estrellas Michelin). Javier Torres, el hermano gemelo de Sergio, que ya participó el año pasado, no podrá estar este año debido a una lesión.

"Es el mejor 'detox' que podemos imaginar", confiesan los hermanos Torres en el corazón de su restaurante, en el barrio de Les Corts de Barcelona. La bici forma parte de su paisaje vital desde niños. "¿Recuerdas que hace años, los bancos regalaban bicicletas si ingresabas cierta cantidad o abrías una cuenta: ahí estábamos nosotros, siempre atentos", recuerda Sergio.

"Llevamos montando en bici toda la vida. Seguimos haciéndolo en el día a día", destaca Javier. "Vivimos en Collserola y bajamos cada día al restaurante en bici, con una mochila. Nos paramos a coger flores o hierbas, es algo que recomiendo a todo el mundo". A sus 53 años, tanto Sergio como Javier mantienen al aspecto juvenil de quien se cuida a diario.

Ambos conocen la Titan Desert y tienen experiencia compitiendo con la bici. Han participado en carreras en La Rioja y Andalucía, también en Suiza. "Yo creo que muchos momentos de carrera son especialmente creativos. Se nos han ocurrido platos, ideas y proyecto mientras pedaleábamos en alguna etapa", admite Sergio. "La bicicleta enseña mucho", apostilla su hermano.

"La bicicleta forma parte de nuestro ADN: de pequeños, salíamos por la mañana de nuestra casa en Vallirana y solo volvíamos cuando teníamos hambre, a menudo llenos de arañazos". Mientras los responsables del servicio trabajan ya con los primeros platos y cuidan con mimo unos guisantes lágrima, los hermanos sonríen al imaginarse ya en la Titan.

No es su único proyecto ilusionante. Acaban de estrenar su propio canal, en Youtube y redes sociales, Hermanos Torres TV (@hermanostorrestv), y el arranque no ha podido ser más esperanzador.

El equipo KH7 que competirá en la Titan Desert / KH7

Crusellas y la espina clavada

Para Crusellas, mejor chocolatero del mundo en el certamen celebrado en 2022 en París (intentará revalidarlo en 2025, el concurso se celebra cada tres años), la Titan de este año es especial. Ya acudió el año pasado, pero un cuadro de fiebre y vómitos le impidió acabar la prueba.

La bicicleta no es nada nuevo para él: Crusellas compitió cuando era un adolescente en ciclismo de carretera. "Lo dejé a los 18 ó 19 años, antes de dar el salto a la categoría sub-23. Sé lo que supone competir el bicicleta, los sacrificios y las exigencias, pero para mí es una manera excelente de distraerme de mi día a día", confiesa. Pese a vivir rodeado del mejor chocolate del mundo, su figura se asemeja más a la de un ciclista profesional que a la de un maestro pastelero.

"De la Titan me gusta el ambiente: es una experiencia única. Duermes en 'haimas' y no siempre comes lo que te apetece, sufres y a veces te cuesta descansar, pero en ningún momento estás incómodo. Mi objetivo es disfrutar de la carrera, básicamente, y ayudar en lo que pueda al equipo. La Titan genera emociones que no puedes encontrar en ninguna otra carrera, porque además te permite ir marcándote objetivos diferentes día a día".

Como ocurre con los hermanos Torres, el día a día de Crusellas en su obrador le ayuda a la hora de competir. "En mi trabajo tengo que ser metódico y ordenado. Conviene tener las cosas claras. Y el ciclismo también me ayuda en mi trabajo: la bicicleta me ha aportado esfuerzo y constancia", añade.

El equipo KH7 se presentó en Barcelona / KH7

Una familia

El equipo KH7 lo forman un total de 40 ciclistas (35 participarán en la Titan Desert y cinco en la Titan Ebike, con 34 hombres y 6 mujeres).

Josep María Lloreda, presidente de KH LLoreda: "Volvemos a la Titan por séptimo año consecutivo", expuso durante la presentación del equipo Josep Maria Lloreda, presidente de KH7. "Somos una familia con un perfil de corredores muy diferente. Todos son unos campeones para nosotros, tanto los que buscan la victoria como los que van con el objetivo de acabar y disfrutar de la aventura. El trabajo en equipo, el sacrificio y el saber ganar y aprender del camino forma aparte de nuestra filosofía de empresa", añadió.

El equipo viajará a Marruecos volcado en lo deportivo, pero sin olvidar su faceta solidaria y sostenible. Uno de los miembros del equipo, Héctor Vargas, sanitario en Murcia, lo hará para concienciar sobre la importancia de las donaciones de órganos. Y la Moove Foundation, a través de Miguel Rumeu, buscará recaudar dinero para la Fundación de la Esclerosis Múltiple (FEM).

Por otra parte, patrocinando el programa 'Titan Life' se apuesta por la sostenibilidad con el compromiso con alcanzar el residuo cero en la carrera, así como apoyando el programa ‘Volver a oír para volver a sentir', que busca ayudar a personas con problemas de audición y recursos limitados en Marruecos.