El detalle de Aitana Bonmatí con Rölfo tras su polémica foto

La jugadora española, compañera de equipo de la sueca en el Barça, salió en su defensa tras las críticas por su instantánea juntas "No la matéis por esto. Es muy profesional", declaró Aitana respecto a la foto en la que se veía a Rölfo sonriente tras ser eliminada en semis

Aitana Bonmatí ha salido al paso por el 'incendio' producido con su foto junto a Fridolina Rölfo. La jugadora española y sueca se fotografiaron con las camisetas intercambiadas tras el partido que dio el pase a la final del Mundial a las de Jorge Vilda. En ella, Rölfo se veía sonriente, algo que no sentó bien en su país al haber sido recientemente eliminada.

Ambas jugadoras son compañeras de vestuario en el Barça y su vínculo llega incluso a la amistad, por lo que Aitana ha querido defender a Fridolina en unas declaraciones al medio sueco 'Expressen'. "Jugábamos para equipos diferentes y uno tenía que ganar o perder. No la matéis por esto. Es muy profesional, es muy buena persona y la foto nos la hicimos porque somos amigas", expresó.

"En la foto parece feliz, pero no estaba contenta, estaba triste. Fridolina no tiene la culpa. Estaba llorando mucho y yo la acompañé y le dije que volvería a estar en lo más alto. Fue duro para mí, lo siento por ella. Es una buena amiga, una muy buena persona y una buena jugadora que me ayuda mucho", añadió Bonmatí.

"Ella quería llegar a la final, igual que yo. Somos personas de carácter fuerte. Pero ella y yo hablamos y nos hicimos una foto. No hay más", zanjó para poner fin a la polémica.