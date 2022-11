Los cuatro puntos fuertes de Raphinha en el Mundial

El extremo del Barça llega con todo a Qatar y pretende de convertirse en un ídolo nacional en Brasil gracias a su juego Raphinha, que no siente la presión de defender la 'amarelinha', encuentra en su selección un ecosistema que potencia sus vritudes

Raphinha afronta, a los 25 años, su primer Mundial con la condición de titular y sabiendo que cuenta con la plena confianza de Tite, el seleccionador que le ha abierto las puertas de la internacionalidad. A partir del jueves, cuando la 'Canarinha' debuta ante Serbia (a las 20:00 CET), el extremo del Barça espera dejar grabado su nombre en la historia de la única selección que ha ganado cinco Copas del Mundo. Estas son sus cuatro puntos fuertes que funcionarán como una fuente de motivación a lo largo del torneo.

SER UN ÍDOLO EN BRASIL

El ahora jugador del Barcelona se profesionalizó en el Vitoria de Guimaraes, en Portugal, y nunca actuó en el Brasileirao, el Mundial, pues, es un escenario único e ideal para ser reconocido entre sus compatriotas.

"Para ser un ídolo tengo que mostrarlo dentro del campo dando lo mejor de mí. Desde que empecé mi carrera, llevo todo el tiempo trabajando y dando lo mejor para poder conseguir defender de la mejor manera posible los clubes por dónde pasé o la Seleçao ", afirma el delantero gaucho.

MÁXIMO RENDIMIENTO CON LA 'AMARELINHA'

Algunos de los mejores partidos de Raphinha en los últimos doce meses han sido vestido de 'verdeamarelo', donde no ha sentido nunca la presión de defender una de las camisetas con más tradición del fútbol Mundial. "

Yo no creo que haya un Raphinha específicamente de la Seleçao, porque para llegar aquí he tenido que mostrar mucho en varios clubes y los números están ahí. Lo que ocurre es que ahora la prensa brasileña me sigue más, pero hay un único Raphinha, que solo piensa en trabajar y en no querer dejar soltar las oportunidades que le llegan", explica.

TITE POTENCIA SUS VIRTUDES

El ecosistema futbolístico que ha creado Tite en la Seleçao le cae como anillo al dedo a futbolistas técnicos como 'Rapha', que se ha encontrado con unos colegas de ataque que tienen una misma concepción del juego. "El seleccionador nos transmite toda la confianza posible para que expresemos nuestro fútbol a la hora de driblar, pero, claro, siendo conscientes de cuándo podemos o cuándo no", señala el blaugrana.

"El fútbol de calle siempre tiene que estar presente en esta selección. Vinicius Jr. Paquetá, Neymar, o yo mismo, todos somos jugadores que vivimos ese momento y ahora llevamos este espíritu de divertirnos pero siempre con responsabilidad", remarca.

MENTALIDAD GANADORA

Brasil empieza el Mundial sin trucos y mostrando las cartas boca arriba. Es la favorita y quiere ejercer como tal, aceptando el reto de volver a coronarse campeón 20 años después. "Dentro del vestuario sabemos lo que somos capaces de hacer y cuál es nuestro potencial", avisa Raphinha.

"Así como todo el pueblo brasileño, nosotros cargamos con el peso de conquistar el 'Hexa', que esperamos desde el Mundial de 2006. El sentimiento es el mismo sea para los futbolistas, para la prensa... Por eso, si todos estamos unidos por el mismo objetivo, creo que conseguiremos alcanzar lo que todo el mundo quiere", añade el representante blaugrana en la Seleçao.