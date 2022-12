El agente de Lautaro desvela los problemas del delantero en el Mundial

"Llegó con dolor en el tobillo; cada partido que jugó, tuvo que infiltrarse con analgésicos", recordó Lautaro ha pasado de ser un fijo en el once a revulsivo tras la explosión de Julián Álvarez

Lautaro Martínez está teniendo que adaptarse a un nuevo rol en la selección argentina. Indispensable en la Argentina que ganó la Copa América con Scaloni en el banquillo, ha dejado de ser un fijo en el once del técnico.

El delantero del Inter empezó el campeonato como titular al lado de Messi y Di María, pero ha pasado a ser un revulsivo. Hasta ahora, todo el mundo apuntaba a la explosión de Julián Álvarez como el motivo del cambio de rol de Lautaro, pero su agente ha desvelado un detalle esclarecedor.

"Llegó al Mundial con un fuerte dolor en el tobillo. En esta Copa del Mundo, cada partido que jugó, tuvo que infiltrarse con analgésicos. No quería filtrarlo a los medios. Pero hoy me dijo que ahora se siente perfecto”, explicó Alejandro Camaño en Radio La Red.

Ahora que parece estar ya recuperado habrá que ver si regresa al once, aunque tras el gran papel de Julián Álvarez parece complicado que esté en el once ante Países Bajos. El delantero del City ha marcado ya dos goles y ha demostrado un gran entendimiento con Messi. La pulga no ha duda en elogiar la humildad del ariete y su influencia en el equipo. En pocos meses Álvarez ha pasado de destacar en el River de Gallardo a fichar por el City y ser clave con la selección.

Su compañero en el City, Nathan Aké, rival este viernes con Países Bajos, destacó el nivel del delantero. "Es un gran jugador, muy técnico y difícil de marcar. Finaliza muy bien cada una de sus jugadas. Será un desafío estar ante él y Messi".