El 4x100 libre masculino, satisfecho pese al octavo puesto

Los componentes del 4x100 libre masculino, que fueron octavos en la final de su prueba, que permitirá que España tenga una plaza para los Juegos de París, se mostraron satisfecho, pese a nadar por encima de su tiempo en la final.

El equipo nadó en 3:14.93, dos décimas mas lento que en la clasificación, y se cambió la composición. Salió primero Sergio de Celis (49.03/7º), seguido de Luis Domínguez (48.16/8º), a continuación Carles Coll (49.40/8º), que sustituía de la mañana a César Castro, y finalmente Mario Mollá (48.34/8º), que venía del esfuerzo de la semifinal de 50 mariposa una hora antes.

En la zona mixta, Sergio de Celis recordó que no deja de ser una final de un Mundial la que acababan de nadar. "Lo que estamos haciendo es algo que no habíamos conseguido antes en los relevos, nos estamos mal acostumbrando a nosotros mismos", dijo.

"Poco a poco vamos aprendiendo, vamos nadando más finales en Europeos, en Mundiales, y creo que tenemos un buen equipo, confiamos en nosotros y al final saldrá", aseguró.

De Celis calificó lo conseguido como "un paso adelante", porque "antes teníamos como objetivo entrar en la final y ahora ya lo damos por hecho".

Luis Domínguez recordó a EFE que el total del equipo había sido peor y que por su parte han sido como dos actuaciones totalmente distintas porque por la mañana salió el primero y por la tarde, lanzado.

"Me he notado un poco mejor volviendo, esta mañana me ha costado bastante los últimos 20 metros. El parcial está bastante decente, pero el global no ha salido, no siempre sale, pero a final de este año vamos a llegar a París y vamos a dar una sorpresa", apostó.

En todo caso se mostró satisfecho: "Hemos clasificado el relevo para los Juegos, quedan seis meses de trabajo y creo para cuando lleguen los Juegos vamos a dar una sorpresa".

"El récord de España se está resistiendo, si nos sale, no es que lo vayamos a batir, sino que lo batiremos por bastante. Creo que estamos para batirlo por un segundo o así, simplemente se trata de coincidir nadando los cuatro rápido y creo que estamos para eso", pronosticó el aragonés.

El catalán Mario Mollá insistió en que el equipo lo había dado todo. "He nadado un poquito más lento que esta mañana, estoy contento, habiendo nadado antes el 50 mariposa antes y es un poco difícil, porque he nadado tres pruebas. Estoy contento por los chicos, hay que seguir", recordó.

Mollá calificó el ambiente del equipo como "muy bueno" y explicó que con ellos cuatro conecta muy bien. "Al final se trata de tener conexión con la gente que nadas y ya está", añadió.