World Athletics 'echa' a Asier Martínez y Quique Llopis... ¡a la final!

El atletismo ha sido siempre un deporte concreto, de marcas exactas ya sea con el crono o con la cinta métrica. Sin embargo, cada vez hay más situaciones polémicas y cada vez esa claridad se está transformando en negros nubarrones que amenazan la credibilidad de este deporte.

Uno de los casos más sangrantes se está viviendo con las salidas nulas. Lo que antes estaba claro con 100 milésimas como tiempo mínimo permitido de reacción se ha convertido ahora en un galimatías con esa norma que sanciona la disminución de la presión en los tacos.

Lo hizo la neerlandesa Lieke Klaver en las series de 400 metros y lo ha hecho en la mañana de este sábado el polaco Szymanski en 60 metros vallas. En ambos casos recibieron una tarjeta amarilla de aviso, pero no de descalificación. ¿Motivo? Pues no se sabe realmente.

Sin embargo, el renacido Asier Martínez ha sido víctima de la arbitrariedad de World Athletics en las semifinales de 60 metros vallas. El vigente campeón de Europa de 110 metros vallas ha sido descalificado exactamente por lo mismo por lo que no lo fueron los dos atletas citados. ¿Motivos? Nadie lo sabe. Es la miseria de la World Athletics de la 'era Sebastian Coe'.

Trajkovic se movió antes de la salida y Asier Martínez salió siete milésimas antes de lo permitido (0.093), dencentrado por el chipriota, entre otros. Corrió bajo protesta, se hizo grande en la pista ganando la carrera con 7.51 (a dos centésimas de su marca personal) y se quedó sin final a la espera de una reclamación de la Federación Española.

Que es posible que haya cometido un error, pero fue el mismo que Szymanski y que una Klaver que esperó con cara de poker una descalificación que no se produjo. ¿Alguien dará explicaciones desde el máximo organismo del atletismo mundial? Esperen sentados, lo mismo que deben hacer los atletas en esa chorrada de las sillas calientes cuando lo que deberían hacer es estirar.

Un sensacional Quique Llopis correrá la final de 60 vallas / EFE

“Me siento totalmente indefenso. Mi sensación es que el de al lado se movía y es lo que he dicho al juez. Y los vídeos demostraban que los dos de la izquierda se han movido. Me indigna que ayer una reacción de 0.087 se toma en cuenta y hoy una de 0.093, no. En caso de haber tenido nueve calles habría estado dentro, pero esto era un marrón para la organización. Me veo fuera por algo subjetivo sin base normativa. Da más rabia porque he acreditado mejor forma que los dos de semifinales. Sabía que pese a ganar mi serie estaba fuera”, aseguraba Asier ante los medios.

Toda esa tristeza y ese enfado se transformó en alegría y en ilusión de parte de un Quique Llopis que se clasificó por la puerta grande para la final de este sábado a las 22.30 horas en la que tiene ante sí una oportunidad inmejorable para quitarse la espinita que tiene con la pista cubierta.

Hace exactamente un año, el valenciano sufrió una espectacular caída que pudo provocarle una grave lesión en la final de 60 metros vallas del Europeo de Estambul. Llopis fue segundo en su serie con 7.53, a cuatro centésimas del récord nacional que comparte con el lesionado Orlando Ortega.

Grant Holloway paró el crono en 7.32 y su único rival serán las vallas y el 7.27 que acaba de establecer como nuevo récord mundial. ¿Tiene opciones Quique Llopis de conseguir algo grande? Pues... se antoja complicado, pero si está en torno a su récord de España o un poco mejor no sería descabellado un podio.