¡María Vicente se rompe el tendón de Aquiles en el pentatlón!

¡Qué duro! María Vicente ha dicho adiós a sus aspiraciones de colgarse una medalla en el pentatlón de los Mundiales de Atletismo bajo techo de Glasgow al sufrir una gravísima lesión en el salto de altura y no estará en el Europeo de Roma ni en los Juegos de París.

La catalana llegaba a tierras escocesas con la mejor marca mundial del año gracias a los 4.728 puntos que acreditó el 28 de enero en su regreso a las combinadas tras pasar por el quirófano y dedicar el pasado verano a la longitud y al triple.

La mañana había empezado a las mil maravillas para la discípula de Ramón Cid, ya que en los 60 metros vallas se había quedado a una centésima de su mejor marca con 8.07, 17 centésimas por debajo que el día de su récord.

@atletismoRFEA

Vicente empezó la altura son dos saltos claros por encima de 1,67 y 1,70 metros. La de L'Hospitalet iba en la carrera para saltar 1,73 cuando realizó un mal apoyo y se llevó la mano a su pie izquierdo.

María se echó a llorar sobre la lona mientras repetía: "No, por favor, otra vez no. Por favor". Entre lágrimas, no daba crédito a lo sucedido en un año olímpico.

Hawkins fue enseguida a consolar a María Vicente / EFE

Por desgracia no ha habido milagro y la propia María Vicente acaba de confirmar en zona mixta los peores presagios posibles: sufre una rotura completa en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

Aún es pronto para pensar en el futuro, pero para el optimismo estaría el caso del jugador azulgrana de fútbol sala Ferrao, quien se rompió el Aquiles en noviembre de 2019, regresó para ganar la Champions 2019-20 en el Palau y está a punto de volver tras su segunda rotura en el mismo lugar.