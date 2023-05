Tito Rabat vuelve a Superbikes

'Hereda' la Kawasaki de Tom Sykes en el Team Puccetti para Misano y lo que queda de la temporada 2023 El piloto barcelonés, campeón de Moto2 en 2014, ya disputó carreras con el equipo Puccetti en 2021 y 2022

Es oficial. Tito Rabat disputará lo que resta de temporada en el Mundial de Superbikes con una Kawasaki del Team Puccetti Racing. El piloto barcelonés, de 34 años, campeón del Mundo de Moto2 en 2014, regresa así al equipo con el que ya compitió en el WorldSBK en 2021 y 2022, ahora reemplazando a Tom Sykes.

Sykes dejó Kawasaki para fichar por el ROkit BMW y dejó una vacante imprevista en el equipo italiano que le ha ofrecido la Kawasaki a Rabat, que dejó el Mundial de MotoGP en 2020 y se estrenó en Superbikes al año siguiente con Ducati Barni. Los resultados no fueron los esperados y acabó el curso con la Kawasaki de Puccetti supliendo a Lucas Mahias.En 2022, Tito disputó el Campeonato de España ESBK y se proclamó campeón, lo que le valió para que Puccetti volviera a contar con él en Misano, para única prueba en la que logró un 16 y 17º puesto.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@TitoRabat will replace Tom Sykes in @PuccettiRacing for the rest of the 2023 season 🙌#WorldSBK pic.twitter.com/ie022Ckvjj