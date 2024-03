Bautista logra su primera victoria de la temporada en el mundial de SBK

Su tercer puesto en la carrera del sábado tras una escalada brutal ya daba alguna pista de lo que iba a ocurrir este domingo en el circuit de Barcelona -Catalunya cuando el piloto español defensor del título mundial Álvaro Bautista (Ducati) se ha coronado vencedor sumando su victoria número 60 en el campeonato del mundo de Superbikes.

Bautista puso así un broche de oro al Gran Premio de Catalunya tras superar a su compañero de equipo y líder de la general, Nicolo Bulega, en la segunda carrera del fin de semana. Una carrera en la que hizo gala de su habilidad para gestionar los neumáticos y a mitad de carrera se colocó inalcanzable en cabeza por delante de Andrea Iannone (Ducati), Nicolo Bulega (Ducati), y el turco Toprak Razgatlioglu (BMW), vencedor en la prueba disputada el sábado.

El talaverano, que celebró con ganas su victoria, afirmó después que el triunfo había significado mucho para el equipo. "Queríamos volver a la primera línea y esta mañana he intentado manejar mejor el consumo de neumático, pero al ver que Nico me adelantaba he decidido apretar algo más. Solo buscaba conseguir lo máximo sin sacrificar demasiado", ha afirmado el español.

Clasificación general

Bulega, que terminó por detrás con una diferencia de 2.041, admitió después ante los medios que su compañero de equipo había sido "muy, muy rápido". "He intentado hacer algo diferente a lo que hice ayer, porque fui muy rápido, pero destruí el neumático. Cuándo Bautista me ha adelantado, he intentado seguirle y conservar algo más el neumático, pero él iba muy rápido hoy", ha dicho el italiano. Por detrás de Bulega, Razgatlioglu cerró el podio con una distancia de 7.005 tras salir beneficiado de la caída de Iannone que le permitió aguantar la posición.

Con este primer triunfo de la temporada Bautista se pone en segundo lugar en la clasificación general igualado con el británico Alex Lowes (Kawasaki) a 75 puntos, a 12 de Bulega, y Razgatlioglu queda en cuarto lugar con 71. El piloto turco sella así un fin de semana de ensueño tras conseguir tres podiums en las tres carreras catalanas. "Ha sido un fin de semana increíble, he hecho tres podiums, no estoy aún al 100%, pero vamos por buen camino", ha afirmado Razgatlioglu tras la carrera.