Ericsson gana en el comienzo de la IndyCar; Palou, octavo

El sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) se impuso en una accidentada primera carrera de la IndyCar 2023 en St. Petersburg El barcelonés Álex Palou, que busca su segundo título en la serie americana tras perder la corona en 2022, no arrancó con suerte

El sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) se impuso este domingo en la primera carrera de la IndyCar 2023 tras superar los múltiples accidentes que marcaron la prueba en St. Petersburg (Florida, EE.UU.). El piloto sueco adelantó a falta de cuatro vueltas para el final al mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren), que acabó segundo, mientras que el barcelonés Álex Palou terminó octavo. Ericsson pasó en la larga recta de meta a O'Ward una vez que el mexicano activó por error el limitador de velocidad y perdió la potencia de su monoplaza.

Al terminar, O'Ward mostró su frustración en la retransmisión estadounidense de la carrera: "Lo hicimos todo bien hoy, siempre hay algo. No podemos permitir que eso suceda más". Fueron los supervivientes de una carrera turbulenta con hasta once coches implicados en accidentes que no pudieron terminar el gran premio. En St. Petersburg se mostraron seis banderas amarillas y tres rojas. Completó el podio junto a O'Ward el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi).

El argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger) debutó de manera magnífica en la IndyCar con un duodécimo puesto cumpliendo mucho más que el objetivo de terminar la carrera. Palou fue protagonista en la salida y ganó dos posiciones en los segundos iniciales. No fue el único que corrió riesgos en las primeras curvas porque el primer accidente grave llegó muy temprano con cinco pilotos implicados. No pudieron continuar ninguno de los dos coches del Meyer Shank Racing: el brasileño Helio Castroneves y el francés Simon Pagenaud.

Tampoco siguieron los dos del equipo Foyt Enterprises con el estadounidense Santino Ferrucci y el danés Benjamin Pedersen, así como el Andretti del canadiense Devlin DeFrancesco, que fue el automóvil que salió despedido por el aire.

Varios monoplazas más esquivaron el accidente múltiple por pocos centímetros y la imagen de Conor Daly pegando sus ruedas al muro para escapar de la colisión fue realmente impactante. La bandera roja apareció antes de cruzar por primera vez la línea de meta con únicamente veinticinco segundos disputados. La batalla entre los dos Andretti marcó el inicio de la carrera, con el francés Romain Grosjean y Colton Herta firmando varias vueltas rápidas que les distanciaron poco a poco del resto de competidores.

O'Ward era el tercer clasificado en solitario tras ellos y ejerció de tapón para el grupo perseguidor formado por dos Ganassi, el de Ericsson y el de Palou. La primera entrada en boxes de Grosjean fue en la vuelta 32, momento que aprovechó Scott McLaughlin para situarse líder, un puesto que ocupó durante la segunda parte de la carrera. La estrategia en el cambio de neumáticos y el momento escogido para ello fueron claves. Su regreso de boxes en la vuelta 35 dejó una de las imágenes más impactantes entrando por un suspiro delante de Grosjean y jugándose un contacto que hubiera supuesto un accidente entre ambos.

En la vuelta 42 se dio otro accidente espectacular que detuvo la carrera varios minutos con tres coches implicados y el Andretti de Kyle Kirkwood, que no pudo esquivarles, voló por los aires al pasar por encima del monoplaza del neerlandés Rinus VeeKay. El piloto norteamericano tuvo que entrar a boxes para conseguir un morro nuevo para su monoplaza, pero sorprendentemente pudo continuar unas vueltas más. No fue así en los casos de VeeKay y Harvey, que abandonaron. Tampoco continuó Herta, que chocó asimismo su monoplaza contra las protecciones una vuelta después. Michael Andretti, furioso, reflejó su indignación desde el box de su equipo al comprobar como sus monoplazas iban cayendo uno tras otro. Pero aún no había alcanzado su mayor enfado.

En la vuelta 71 entró a boxes Grosjean, le siguió McLaughlin para volver a arriesgar en la salida y rozar al Andretti. El pique entre ambos pilotos terminó de la peor manera: unas vueltas después ambos se tocaron al intentar ganar la primera posición y chocaron sus monoplazas contra las protecciones. Con la nueva bandera verde, quedó una batalla final a veinte vueltas con O'Ward como líder y perseguido por todo el equipo de Chip Ganassi. Ericsson, Dixon y Palou eran tres de los cinco coches que marchaban tras el mexicano. A cuatro vueltas para el final, Ericsson logró sobrepasar a O'Ward y mantuvo esa posición hasta la línea de meta.