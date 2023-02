Palou deja la puerta abierta a la F1: "Todo el mundo iría..."

El piloto catalán afirmó en una entrevista que "si hay una oportunidad buena que nos interese", iría a la F1 Esta temporada compaginará su participación en la Indy Car con el rol de piloto reserva en McLaren

El piloto catalán Álex Palou tiene por delante un año ajetreado, con el gran objetivo de repetir su victoria de 2021 en la IndyCar y combinar ese campeonato con su rol de piloto reserva de McLaren en la Fórmula Uno.

Todo un reto que Palou afronta con optimismo. "Con mucho trabajo, eso seguro. Pero con ganas de un nuevo reto y de tener la oportunidad de aprender de los dos mundos", explicó en una entrevista a 'As'. Aunque su gran objetivo pasa por ganar " la Indy, las 500 (Millas de Indianápolis), o al menos lucharlas", el catalán comentó que una vez acabe la temporada americana estará "más involucrado en el equipo McLaren".

Para Palou, el hecho de trabajar a caballo entre ambas categorías no supone un 'hándicap' sino un extra para poder intercambiar conocimientos. "En Indy manejamos una información que en F1 es como diez veces más. Tienen mucho más presupuesto, muchas más personas… Y me ayuda a saber hasta el nivel de detalle que llegan a trabajar. Y luego puedo intentar implementar ciertas cosas en Indy", explica durante la entrevista.

Respecto a los problemas el curso pasado con el Chip Ganassi Racing, su equipo en la Indy, el piloto español afirma que no afectaron a su rendimiento en pista aunque reconoce que la situación no fue fácil. "Fue duro, tuve la cabeza no solo en las carreras, tengo que ser honesto. Aunque no creo que afectara tanto. En algunos momento tuvimos mala suerte", exlica.

A Palou le queda una temporada más de contrato con el equipo estadounidense pero prefiere no hablar de su futuro "hasta que no este 200% seguro", pero no se cierra ninguna puerta. "Ya hemos dado ese paso de ir a allí y probar un F1. Y si hay una oportunidad buena que nos interese, con unas buenas condiciones, todo el mundo iría, claro".