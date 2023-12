Quartararo, en contra de las carreras sprint

El Mundial de MotoGP de 2023 pasó a la historia como el primero con carreras al sprint. Cada fin de semana de Gran Premio, salvo Australia que se canceló por condiciones meteorológicas, estrenó un nuevo formato con una carrera más corta el sábado y la tradicional el domingo.

La intención era proporcionar una experiencia más atractiva para los aficionados en el lugar del evento y atraer a una audiencia más amplia en los hogares, buscando así ofrecer una mejor relación calidad-precio. Algo que consiguieron en 15 de las 20 pruebas disputadas con récord de asistencias. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y el campeón del mundo, Fabio Quartararo hizo balance sobre ello.

En unas declaraciones para la web 'Motorsport', el francés mostró su desacuerdo con este formato: “Estás en Valencia, es el final de la temporada, sabes que siempre está lleno. Entonces, ¿por qué quieres añadir otra carrera el sábado? No podemos seguir haciendo esto. Yo no soy el que organiza todo, no sé cuál es la opinión de los demás pilotos. Pero no creo que sea lo correcto”, comentó.

"Creo que ya es un deporte peligroso, pero como corredor te puedo garantizar que en la carrera al sprint te cansas mucho más que en la carrera larga. Y la moto que estamos utilizando es cada vez más física, y no creo que necesitemos una carrera al sprint en cada gran premio”, añadió el piloto de Yamaha. Para más inri, el calendario de 2024 se aumenta a 22 citas con la vuelta de Aragón y el debut de Kazajistán, hechos que elevan a 44 las carreras por disputar.