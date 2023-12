Álex Márquez lo tiene claro: "Es rápido hasta con un triciclo. Marc puede ser campeón con la Ducati"

Alex Márquez está viviendo su mejor momento desde su llegada a MotoGP. Después de los años en Honda, tanto en el equipo oficial como en el satélite, el campeón del mundo de Moto3 en 2014 y Moto2 en 2019 parece haber encontrado su lugar en Gresini. En 2024 afronta una temporada ilusionante con su hermano Marc Márquez como compañero de equipo, sobre quien ha hablado en una entrevista a Catalunya Radio.

Alex analizó el año 2023 en el que Marc ha sufrido tantas caídas: "Cuando no llegas al nivel de la otro moto, el piloto tiene que dar el 110%, todo el día por encima de los límites, por eso Marc se ha caído tantas veces este año. Vas por encima de los límites de tu moto, porque tú quieres llegar donde están los otros".

El piloto de Gresini confesó haber "ayudado" a su hermano para fichar por el equipo de Ducati: "Él tenía la duda de si su estilo se adaptaría a la Ducati, pero al final, ves que hay ocho pilotos con estilos distintos y que han ido rápidos con la moto, y esto le ha dado bastante seguridad. Claro está que me preguntaba cosas, pero yo le di mi opinión no tanto como un piloto de Ducati, sino como hermano".

Sobre Alex Márquez siempre ha sobrevolado la sombra de Marc, pese a ganar dos Mundiales, y sobre ello también se pronunció en la entrevista: "De alguna forma, tener un hermano que es ocho veces campeón del mundo hace que estés más cuestionado, pero me he acostumbrado con el tiempo. Creo que ahora, sobre todo, me motiva mucho que venga al equipo, porque tener un compañero tan competitivo hace que tú también subas. Será difícil, pero lo intentaremos. Y poder retroalimentarnos, creo que puede hacer que mi nivel suba y que podamos ganar el mundial por equipos".

Por último, Alex no dudó al ser preguntado sobre si considera que Marc Márquez puede volver a ser campeón: "Es bastante pronto para hacer predicciones, pero yo creo que sí. Se cómo es Marc: le das un triciclo y va rápido. Es pronto para hablar de ello, pero creo que, con su experiencia y el punto donde se encuentra, puede luchar por el título".