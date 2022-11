Izan Guevara suma la quinta y pone la guinda

El balear asestó un golpe definitivo en su última vuelta lanzada para superar los cronos de Deniz Öncü y Sergio García Dols Doblete en primera fila para GasGas, que mañana buscará el subcampeonato con Sergio. Sasaki fue quinto y Foggia séptimo

Quinta Pole Position del curso para Izan Guevara, que superó los tiempos recientes de Deniz Öncü y Sergio García Dols para demostrar que sigue siendo el hombre más fuerte de la categoría, incluso con el título ya bajo el brazo. Los otros contendientes al subcampeonato -además de Sergio-, fueron quinto (Ayumu Sasaki) y séptimo (Denis Foggia).

Ayumu Sasaki, David Muñoz, el sorprendente Nicola Carraro y Joel Kelso ocuparon posiciones de Top4 hasta los últimos compases de Q1, pero Jaume Masiá reaccionó con la bandera ya cogida para meterse como segundo mejor tiempo y dejar al 'naranjito' sin luchar por la Pole Position.

The #Moto3 World Champion continues his domination! 💪@IzanGuevara28 takes pole at the #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2U45a99ZHf