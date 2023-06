Pedrosa volverá a competir en Misano

KTM ha convencido a su probador, Dani Pedrosa, para que acepte un 'wild card' para el Gran Premio de San Marino, del 8 al 10 de septiembre A sus 37 años y retirado desde 2018, el piloto vallesano deslumbró en su última invitación, este año en Jerez, donde fue 7º y lideró una tanda de ensayos

Dani Pedrosa, retirado oficialmente de la competición desde el final de la temporada 2018, volverá a disputar un gran premio de MotoGP esta temporada después de subirse a la moto durante el pasado GP de España. El piloto de Castellar, de 37 años, ejerce como probador de KTM desde que anunció su adiós al Mundial y a Honda. Y la formación austríaca ha logrado convencerle para que repita la experiencia de Jerez, donde finalizó séptimo. Dani participará en el Gran Premio de San Marino, en Misano, del 8 al 10 de septiembre.

Pedrosa se despidió de MotoGP tras lograr 31 victorias y 112 podios. Y en Jerez, casi cinco años después, volvió a meterse a la afición en el bolsillo con una actuación destacada en la que dejó destellos de su clase e incluso se permitió incluso liderar una tanda de entrenamientos libres.

🚨 BREAKING NEWS!



Guess who's back, back again. Dani's back, tell a friend.@26_DaniPedrosa will follow up his popular wildcard appearance at the Spanish GP with another race start at the San Marino GP from 8-10 September. 💪#KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/jF95T2FlFe