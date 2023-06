Martín pone el broche a su brillante fin de semana con una victoria en Sachsenring

El español venció en un final muy ajustado a 'Peco' Bagnaia y le recorta puntos en el Mundial La carrera acabó con cinco Ducati en las cinco primeras posiciones

No estaba Marc Márquez (Honda), que decidió ausentarse de su mítico gran premio, del circuito en el que ha ganado las 11 veces que ha corrido, fundamentalmente como mensaje a los japoneses de Honda para que se den cuenta de que su RC213V actual no vale nada y ni siquiera le permite correr en su jardín favorito, y, por tanto, la prueba, en efecto, se ha convertido en un nuevo duelo entre los dos grandes pilotos actuales de Ducati, el campeón 'Pecco' Bagnaia y el nuevo pretendiente, el madrileño Jorge Martín, de 25 años, que este año hace las funciones del italiano Enea Bastianini, ahora recuperándose de una lesión, que, en el 2022, le peleó el título a Bagnaia.

Martín, que ya había derrotado a Bagnaia ayer, en la prueba al 'sprint', confesó que se sentía más preparado para la carrera larga de hoy que para la de ayer y bien que lo demostró. Aunque arrancó cuarto, en las primeras vueltas no se despegó de 'Pecco' y del australiano Jack Miller (KTM) y, ya en el tercer giro, se hizo dueño y lider del pelotón. A partir de ese instante, Martín, con más ritmo, se fue escapando aunque nunca más de medio segundo.

En efecto, Bagnaia no se rindió nunca pese a tener una importante ventaja (bueno, cada vez menor) con respecto a Martín en la clasificación del Mundial de pilotos. Parecía que 'Pecco' deseaba enviarle un claro mensaje al aprendiz de campeón, señalandole con su comportamiento aguerrido que, de momento, él sigue siendo el rey, pero no lo logró del todo. En la penúltima vuelta, cuando Bagnaia se acercó tanto, tanto, tanto a Martín que incluso golpeó su rueda trasera, la del madrileño, con su neumático delantero, el italiano perdió toda opción a protagonizar un último ataque.

"Cuando toque a Jorge (Martín), por suerte no nos caímos ninguno de los dos y pudimos seguir en carrera. Pero...pero él ya se había escapado unos metros, los suficientes como para que, pese a intentarlo de nuevo, ya no llegaría a volver a tenerlo a mi alcance, pues Jorge ha tenido un gran ritmo. Ha sido, sí, justo vencedor, como lo fue ayer en la prueba al 'sprint'. Es evidente que será un duro rival en la pelea por el título", explicó el campeón de Ducati al bajar del podio.

Martín reconoció que en las últimas vueltas temió un ataque desesperado de Bagnaia. "Sí, sí, creí que 'Pecco' se guardaba algo y por eso quise estar siempre delante, me sentía más cómodo, tenía la sensación de que podía controlar más la situación en esa posición. Es evidente que cuando me tocó, se abrió un hueco y me pude aprovechar de ello aunque tuve que hacer una vuelta a lo loco, la última, y en la recta de meta apretar los dientes para ganarle por centímetros y 64 milésimas de segundo".

Martín, que al concluir la pasada temporada ya dijo que se sentía preparado, pese a que Ducati no le quiso premiar ascendiéndolo al equipo oficial, donde sí subió Bastianini, para aspirar al título ha demostrado, en las dos carreras de Sachsenring, que es un serio candidato al trono de 'Pecco', que, en dos carreras, ya ha podido ver que el madrileño, de 25 años, va en serio. "Esto solo es el primer paso. Tendremos que hacer muchas carreras así para poder pelear por el título, pero me siento listo para ello".

Por cierto, si alguien lo dudaba, que no, nadie lo duda, los cinco primeros puestos del gran premio fueron copados por cinco Ducati 'Desmosedici', las de Martín, Bagnaia, Johann Zarco, Marco Bezzecchi y Luca Marini. De la misma forma que los cuatro primeros del Mundial, cuando estamos a punto de alcanzar el ecuador del campeonato, son pilotos la firma de Borgo Panigale: Bagnaia, Martín, Bezzecchi y Zarco.

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 160 puntos; 2. Jorge Martín (España, Ducati), 144; 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 126; 4. Johann Zarco (Francia, Ducati), 109 y 5. Brad Binder (Surafrica, KTM), 96.