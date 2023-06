'Pecco' Bagnaia: "Mi estilo se adapta muy bien a este circuito"

El Poleman de Mugello también fue el ganador de una carrera al esprint que le "dio miedo cuando empezó a llover" El italiano suma su quinto podio de los sábados y espera poder culminar mañana lo que está siendo "un gran fin de semana"

El título de los sábados empieza a estar cada vez más reñido que nunca. 'Pecco' Bagnaia parece estar desbancando a Jorge Martín, que ni pudo conseguir la Pole Position, ni atrapar al líder de Ducati en la carrera al esprint. "Bagnaia tiene unas décimas más que le son suficientes", dijo el madrileño sobre un 'Pecco' que no se quiere "confiarse nada de nada de cara a la carrera larga".

'Pecco' dominó con solvencia de principio a fin salvo cuando las gotas empezaron a amenazar el trazado de la Toscana. "Tenía miedo por la lluvia. Estaban cayendo gotas en el segundo y tercer sector. Pero bueno, al final no ha molestado. Hemos estado cuatro en la pelea. Marco lo ha hecho muy bien, pero hemos conseguido aguantar delante. Así que solo puedo decir '¡Qué bonito es el Mugello!'

Pregunta @26_DaniPedrosa, responde @PeccoBagnaia 👀



"Mi estilo se adapta bien a este circuito. Conozco muy bien Mugello y sé perfectamente cómo es"#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/h2ymtVBwMY — DAZN España (@DAZN_ES) June 10, 2023

El italiano también reconoció que su estilo de pilotaje se adapta muy bien al circuito de Mugello porque "se frena muy fuerte pero también se puede llevar mucho paso por curva. Además, lo conozco muy bien y me permite ir más con el freno de delante que en otros circuitos, donde no me la puedo jugar tanto", añadió el vigente campeón del mundo.

Con la victoria, el italiano suma la tercera victoria al esprint tras seis disputadas y se adjudica el quinto podio en este nuevo formato mundialista que albergan los sábados de todos los Grandes Premios.