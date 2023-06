'Pecco' Bagnaia: "Sabía que esa vuelta podía ser de récord"

El vigente campeón del mundo consiguió su tercera Pole Position de la temporada gracias a una vuelta perfecta en el tramo final de la sesión No fue una Q2 fácil para el de Ducati, que tuvo que soportar la presión de llevar a Marc Márquez a rueda

El rey de 2022 volvió a poner el hilo en la aguja en su Gran Premio de casa. Y lo cierto es que no fue para nada fácil, ya que la Q2 se le complicó de lo lindo a 'Pecco' Bagnaia, que se mantuvo último de los 12 protagonistas hasta prácticamente los últimos cuatro minutos de la sesión.

El italiano reconoció que cuando empezó la vuelta que le colocaría en Pole Position, notó que esa podía ser la que rompiese el récord absoluto del trazado italiano. "Notaba que podía ser un 1.44 y mira, al final ha salido. Muy, muy feliz. No ha sido fácil porque la primera tanda no me ha salido nada bien y no tenía ni tiempo registrado", añadió 'Pecco'.

En clave carrera, el Poleman reconoció tener "ritmo suficiente para luchar por todo, pero queremos ser precabidos, que ya sabemos de lo que somos capaces, tanto para bien como para mal", dijo sin tapujos Francesco.

Sobre lo ocurrido con Márc Márquez al inicio de la segunda tanda de la Q2, 'Pecco' quiso sacarle hierro al asunto y olvidar lo ocurrido para centrarse en la Sprint Race. "No voy a entrar con el tema de Marc, la verdad. Son cosas que pueden pasar y ya está".