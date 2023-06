La parrilla de salida del GP de Italia de MotoGP

Decimocuarta Pole Position en MotoGP para el piloto de Ducati, que consiguió apuntarse el nuevo récord absoluto del trazado italiano Completaron la primera fila, por primera vez desde que compiten juntos en MotoGP, los hermanos Márquez: segundo Marc y tercero Álex

Otra más. Volvió a sacudir el árbol un 'Pecco' Bagnaia que dio vidilla a sus rivales hasta prácticamente el final, pero que supo golpear cuando la sesión lo requería. Y, además, lo hizo con la presión de tener a Marc Márquez tras su estela.

El italiano volvió a ajustar su vuelta lanzada a los últimos minutos de la sesión, no sin antes discutir con el de Cervera de forma innecesaria. Así pues, el vigente campeón del mundo dejó al de Honda a su rebufo y se fue a por un tiempo que le valiera salir en cabeza. Y no solo lo consiguió, sino que también logró el récord absoluto de siempre en Mugello: bajar del 1.45.

Con todo, Marc fue segundo y su hermano Álex tercero, consiguiendo juntarse en primera fila por primera vez desde que compiten juntos en la categoría reina. El Top6 lo completaron Jack Miller, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

