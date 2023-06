MotoGP en directo: la carrera de hoy en el GP de Alemania | Marc Márquez es baja

¡Empieza la carrera de MotoGP en el circuito de Sachsenring! Salida limpia para todos.

From a king without his crown to a mighty new Championship contender 😌🔥



The #TissotSprint delivered as usual and here are its top bits! 🤩#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/e3flLbNhLE