Jorge Martín ya es segundo en el Mundial de MotoGP

El piloto madrileño se queda a 21 puntos de Bagnaia, líder del campeonato Se impuso en la carrera al sprint de Sachsenring

El piloto madrileño Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se ha adjudicado la victoria en la carrera "sprint" del Gran Premio de Alemania de MotoGP, que se disputó en el circuito de Sachsenring, por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GO23) y del australiano Jack Miller (KTM RC 16).

Con dicho triunfo, Martín se ubica en solitario en la segunda posición del campeonato de pilotos, superando y dejando tercero a Marco Bezzecchi -seis puntos por detrás- y con Pecco Bagnaia, líder del Mundial, en la mira para intentar acercarse más mañana en la carrera, comandando con 140 puntos por los 119 de Jorge.

"He disfrutado de las vueltas. Las primeras era difícil porque no sabía exactamente ir al límite, pero luego lo di todo, adelanté a dos a la vez y luego tuve algún susto en la curva 7, pero luego traté de mantener la distancia que me separaba con Pecco. Espero que mañana también podamos estar luchando por la victoria", apuntó Martín tras finalizar la sprint.