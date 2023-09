Márquez no es crítico con el circuito de la India... pero sí con la Honda 2024

"Parece que tiene más potencial la moto de este año que el prototipo del año que viene. Se le tiene que dar una vuelta a la situación", afirma Marc en vísperas del GP de India "La evolución no es suficiente para luchar por las posiciones más altas el año que viene. No voy a utilizar la moto 2024 en lo que queda de temporada", avisa el 93 ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE MOTOGP

Después de solventar sus problemas de visado y aterrizar al fin en la India, Marc Márquez ha dado su primera valoración sobre el circuito 'Buddh International', que se estrena este fin de semana en el calendario de MotoGP. "Viéndolo andando parece bonito. Me gusta. Espero que sea igual con la moto. Si además tiene agarre, mejor", ha dicho el 93.

Márquez sigue sin decidir su futuro y también mantiene sus críticas a Honda. Ha reconocido que el prototipo de 2024 que probó en Misano no le gustó y ha explicado que "aquí vamos a comenzar con la misma moto que utilizamos en la carrera de Misano, porque fue donde tuve mejores sensaciones. Es verdad que probamos el nuevo prototipo y algunas cosas interesantes estaban ahí, pero los problemas eran los mismos e, incluso en mi caso, un poco peor", ha lamentado el octocampeón del mundo.

"El nuevo prototipo requiere de una posición de conducción distinta, no me acabé de sentir cómodo y tampoco me salieron los tiempos, de modo que volví a lo que tenemos este año. Parece que tiene más potencial la moto de este año que el prototipo del año que viene. Se le tiene que dar una vuelta a la situación", ha añadido.

Marc dijo en Misano que revelaría su decisión de cara a la próxima temporada entre el Gran Premio de India, este fin de semana, y el de Japón, el próximo. "Acabo de llegar aquí, así que de momento no tengo nada que decir al respect. Vamos a continuar pilotando con la moto que conocemos y, si tenemos que probar un par de cosas que aporten para el futuro, las probaremos, pero por el momento me centro en lo que tengo", ha dicho.

"Al final es cierto que la carrera de Misano fue positiva para nosotros y es extraño decir esto, porque acabamos séptimos, pero el ritmo en una parte de la carrera fue bueno. Pude ir a ese ritmo utilizando mucha energía y en las últimas vueltas fui capaz de mantenerlo, pero comencé a sentirme verdaderamente cansado y bajé un poquito, para finalizar la carrera, pero no hice como en Le Mans, donde también me sentí cansado, seguí tirando y me caí. La mentalidad es distinta en esta segunda parte de la temporada y durante una, dos o diez vueltas, somos capaces de demostrar que la velocidad está ahí", ha destacado el piloto de Cervera.

Aparca el test con la moto de 2024

En cuando a la evolución de la Honda ha insistido en que "no es suficiente para luchar por las posiciones más altas el año que viene, puede ser un poco mejor, pero no estamos buscando una décima sino seis o siete por vuelta, y es ahí donde tenemos que introducir el cambio. A mí no me importa pilotar una moto una décima más o menos rápida, porque necesitamos mucho más y vamos a continuar trabajando para mejorar. Además, tampoco tenemos el mismo estilo de pilotaje en un test, por la tarde y con más neumático en la pista, que puede ayudar, pero yo no voy a utilizar la moto 2024 en lo que queda de temporada", ha zanjado.

"Hay algunas diferencias entre la moto actual y la nueva en la posición de conducción, pero no había diferencia a nivel de rendimiento ni de tiempo por vuelta. Es ahí donde tenemos que mejorar, sobre todo en prestaciones a la salida de la curva, porque a nivel de entrada no vamos mal, pero de la mitad a la salida, que es de donde salen los tiempos por vuelta, es donde tenemos que mejorar", ha añadido.