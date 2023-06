Más problemas para Honda... ¡Mir tampoco correrá en Alemania!

Con la baja del piloto mallorquín, la escudería japonesa solo tendrá disponibles a Nakagami y Márquez Honda está entre los últimos de la clasificación de marcas y aumentan las dudas de Marc respecto a su futuro

Se acumulan los problemas para Repsol Honda. La escudería japonesa cerró un pésimo fin de semana en Italia y consiguió desquiciar a su estrella Marc Márquez, que aunque insiste en que piensa cumplir los dos años de contrato con la marca que le hizo debutar en MotoGP en 2013, ya no puede disimular su disgusto con la moto más crítica de la parrilla.

Además, los contratiempos se siguen sucediendo y ahora es Joan Mir, el que después de no participar en la carrera de Italia, ha anunciado que tampoco lo hará este fin de semana en Alemania. El piloto sigue renqueante de la contusión que se hizo en la mano derecha en los entrenos de Mugello y no está preparado para volverse a subir a la moto.

En este sentido, Márquez aludió a que Alex Rins se cayó también y se lesionó en su pierna derecha. Esto, sumado a la baja de Mir, reafirma la teoría de Marc formulada al final del Gran Premio de Mugello en la que afirmaba que "los pilotos de Honda tienen que coger más riesgos que los demás para estar arriba".

Además, al ser preguntado por su gesto después de caerse específico todavía más su enfado. "Me he cabreado más porque no he hecho la carrera y ése era mi objetivo. Iba súper mentalizado de que mi posición era sexto o séptimo y lo estaba haciendo mejor de lo esperado, pero estamos siempre con lo mismo. Al mínimo error, esta moto te traiciona y te caes", reconoció Marc.

En este sentido, con la baja de Joan Mir, Honda solo podrá competir con dos pilotos en el Gran Premio de Sachsenring. Así, Nakagami y Marc serán los únicos pilotos que representarán a la escudería japonesa en Alemania. En cualquier caso, Honda debe cambiar cosas de manera inmediata si no quiere acabar colmando la paciencia del de Cervera.