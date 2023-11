Marc Márquez: "A expensas de mañana, ya es una buena despedida para el equipo"

El piloto de Cervera, tercero en el esprint de Valencia, reconoció que tiene "buen ritmo para intentar conseguir un objetivo parecido para la carrera de mañana" Sobre su último Gran Premio como piloto del Repsol Honda, Márquez apuntó que está "siendo un gran fin de semana y que ha caído alguna lagrimilla en el podio"

El ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, tercero en la carrera esprint en el Circuit Ricardo Tormo, afirmó que "el sábado ha sido casi perfecto. Lo hubiese sido si hubiera salido desde la segunda línea. En vuelta rápida me está costando, pero a nivel de ritmo tengo mucho este fin de semana", reconoció Márquez.

"Veremos mañana, pero sí que es la mejor manera de despedir al equipo, aunque sea en la carrera esprint. Al menos les he regalado el podio este fin de semana, veremos si mañana podemos optar a un objetivo parecido. Ayer dije que podía hacer podio y hoy saliendo noveno lo hemos hecho. Las expectativas están puestas en Martín y 'Pecco', no en mi", explicó.

El piloto de Honda señaló sobre el resultado de la carrera que "hoy Martín ha hecho su trabajo. Ha hecho una gran carrera y ha recortado puntos a Pecco. Mañana, ya veremos", apostilló. "Si fuera Martín, mañana estaría más atento a las pizarras y a las pantallas que a cualquier otra cosa ..., obviamente, todo pasa por ganar la carrera, pero si tiene la velocidad que tiene puede optar a diferentes estrategias", le aconsejó.

En lo que al 'toque' con Jorge Martín se refiere, comentó: "Me ha dicho que mañana correrá con ese mono, que le ha dado suerte. Son cosas que pasan pues la verdad es que ha habido un poco de caos en las curvas cuatro y cinco con Binder y Viñales. He olido sangre y he pensado 'para adentro en la curva seis', como siempre. Pero Martín ha defendido muy bien y he cortado gas, porque ya venía con la inercia".

"Por suerte ha sido sólo un roce, porque si sigo con mi velocidad normal, habría sido un toque fuerte y o uno u otro se caía. Sí que he apretado bastante, no diré el culo, pero las piernas sí, contra el depósito para evitar que la acción fuese a peor", explicó Márquez.

Sobre su despedida de Honda este fin de semana, señaló: "Donde más me ha costado hoy ha sido después de la carrera esprint, porque el fin de semana lo estoy gestionando muy bien. Evidentemente, hay más abrazos de lo normal dentro del box, porque es natural, pero lo estoy controlando bastante bien. Eso sí, cuando estaba en el podio de la esprint y he visto las caras ha sido imposible que no cayera alguna lagrimilla".

"Ahora tengo que volver a la calma y seguir haciendo mi trabajo en pista, que habrá tiempo para dar abrazos y celebrarlo. Pase lo que pase mañana ya ha sido un buen fin de semana con el podio de la esprint, así que tocará pasarlo bien sea como sea", continuó Márquez.

Respecto a la posibilidad de regresar a Honda en un futuro, Marc Márquez fue claro: "Es una pregunta que deberíais hacer a los responsables de HRC, porque mi trabajo es dar el 100% en pista", dijo."Tengo una excelente relación con todos los integrantes del equipo. Todos suman y me va a costar despedirme de todos, pero evidentemente en el futuro intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible. Si los resultados son buenos, tendré más puertas abiertas en todos los sentidos, así que veremos".

Sin dudar en ningún momento, Marc Márquez destacó el Gran Premio de Valencia 2013 como el mejor momento de su carrera deportiva con diferencia: "es donde empezó todo... cuando tuve la oportunidad de venir al mundial de MotoGP, debutar y ganar. Fue un año increíble en el que todo valía y allí es donde todo empezó y es con el que me quedo. Quizás si la inercia no hubiese sido la misma ese año ya hubiera cambiado todo, manifestó.