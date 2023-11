'Pecco' Bagnaia: "Hoy nos hemos equivocado, pero mañana haremos lo que haga Martín"

El vigente campeón del mundo y actual líder del Mundial de MotoGP cree que "la elección del neumático no fue buena y que mañana tocará hacer lo mismo" que su máximo rival "Estoy tranquilo, sé que somos rápidos los domingos y que puedo luchar por el podio" dijo el italiano tras quedar 5º en la esprint y ver reducida su ventaja hasta los 14 puntos

'Pecco' Bagnaia reconoció su error en la elección del neumático trasero durante la carrera esprint del GP de Valencia 2023. "Me he equivocado, aunque esta vez era más normal. Creo que el blando era mejor y hemos decidido ir con el medio porque esta mañana me he sentido muy bien. Esperaba más, y pienso que todos los que han salido con el medio, igual, dijo el líder del Mundial.

"Mañana haré lo que Jorge haga. Veremos, pero está claro que el medio no era bueno hoy. Se perdía mucho tiempo en la primera parte de la aceleración y he tratado de hacer mejores frenadas, pero cuando la parte de atrás no te da la máxima cantidad de agarre empiezas a apretar mucho delante y todo es peor", explicó.

"Así son las cosas. Tengo que estar tranquilo mañana, porque con el mismo resultado de hoy sería campeón. Y Jorge necesita ganar. Sabemos perfectamente lo fuerte que somos para la carrera del domingo y eso me hace pensar que podemos ser competitivos y pelear por un podio", aseguró sin dudar el piloto italiano.

"Ayer, desafortunadamente, tuvimos problemas con algunas cosas. No probamos la moto que he usado hoy, que era un poco diferente en su puesta a punto, y en cuanto he empezado a usarla la sensación ha sido fantástica. Por suerte, ahora no tengo que cambiar nada", dijo.

Bagnaia afirmó sobre la pelea por el título: "La presión está sobre los dos. Hay que jugar las cartas lo mejor posible. Pienso que Jorge tendrá más problemas mañana que hoy porque tiene que ganar y no cometer errores. Yo tampoco, claro. Esta noche cenaré con mi equipo y espero disfrutarla. Estoy bastante confiado en mi ritmo... aunque la hayamos pifiado con el neumático trasero".

En lo que a su estrategia se refiere, 'Pecco' Bagnaia fue claro: "Si Martín está primero, al ataque seguro, no puedo esperar tanto. El año pasado la situación era más fácil. Daré mi máximo y si salgo delante y me pongo primero intentaré tirar, para tratar de gestionarlo todo, y cuando falten diez vueltas analizar un poco la situación".