Marc Márquez, baño de masas en Madrid este domingo

El centro de Madrid se paralizará con la Première de 'Marc Márquez: All In', el preestreno del esperado documental sobre el piloto del Repsol Honda "Esta serie documental muestra a Marc al cien por cien, para lo bueno y lo malo", explica el piloto

Evento y de los grandes este domingo 19 de febrero en el centro de Madrid, que se paralizará coincidiendo con la Première de 'Marc Márquez: All In, el preestreno del nuevo y esperado documental sobre el piloto del Repsol Honda, producido por Fast Brothers en colaboración con Red Bull Media House, TBS y Dorna.

El propio Márquez ha animado a sus seguidores a asistir a acompañarle en un momento importante de su carrera deportiva, cuando acaba de cumplir 30 años y se prepara para la presentación de la nueva temporada con el Repsol Honda, el miércoles 22 también en Madrid y junto a su nuevo compañero Joan Mir. Después de tres temporadas con incontables problemas físicos y hasta cuatro intervenciones por su caída en Jerez 2020, el octocampeón del mundo se prepara para volver a pelear por el título este año.

"Jamás me había abierto en la vida personal y en contar determinadas cosas porque no estaba preparado o no me sentía suficiente maduro, pero este documental es Marc al cien por cien, para lo bueno y lo malo. Todo el tema que se trata en el documental es como si lo estuviera hablando con un amigo. Dejo claro quien soy y a quien le guste bien y a quien no, pues lo siento", promete Marc.

La Plaza de España de Madrid será el escenario de la esperada presentación de la nueva docuserie, pero Márquez desfilará' previamente secundado por un espectacular convoy de motos que partirá desde Puerta del Ángel, que echará a rodar a partir de las 11:45. Márquez se reunirá con los aficionados para ver en primicia la primera entrega de su serie documental, mientras que el preestreno arrancará a las 12:30.

Programa:

10:00 - 11:45 – Convocatoria Convoy de Motos – Puerta del Ángel (solo inscritos)

11:45 – Inicio del Convoy de Motos – Puerta del Ángel

12:00 – Llegada a Plaza de España

12:30 - 14:00 – Preestreno del documental 'Marc Márquez ALL IN'