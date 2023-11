Lecuona, frustrado: "Sería una patada en los huevos que Honda fichara a un joven sin experiencia"

Iker Lecuona, que sustituye a Rins en el LCR Honda en Malasia y Qatar, admite que no haber elegido por Honda para ocupar la plaza de Marc Márquez ha sido un "gran disgusto" El valenciano, suplente este año en varias carreras, entendería que el elegido fuera un piloto contrastado, pero no un joven de la cantera como Aldeguer: "Me jodería cien por cien"

Iker Lecuona, piloto Honda en el Mundial de Superbikes, afronta este fin de semana en Sepang su sexto gran premio de la temporada como sustituto de alguno de los pilotos lesionados de la marca nipona en MotoGP. Después de reemplazar Márquez y Mir y esta será la cuarta vez que se suba a la moto de Álex Rins en el LCR . Y lógicamente, ha reconocido que le ha sentado muy mal que Honda no cuente con él como recambio de Márquez la próxima temporada.

"Fue una decepción. Cuando me lo dijeron me dio un bajón después de todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo. Al final te ilusionas, porque estás ahí, día tras día, trabajando por un objetivo que al final no llega, por A o por B. Pero tengo que sacar las cosas positivas e igualmente el objetivo era firmar dos años más con HRC, con el equipo oficial de Honda de fábrica, donde sé que estoy muy valorado y me quieren. Por eso me han renovado y sigo estando contento y agradecido de subirme de nuevo a la MotoGP”, ha explicado ante la prensa en Malasia.

Lo que más le molesta es la posibilidad de que acaben confirmándose los rumores que sitúan en el puesto de Márquez a un joven de la cantera de Moto2 como Fermín Aldeguer. Iker entendería que el elegido fuera un piloto contrastado, como Quartararo o Zarco, pero no así que se decanten por un joven sin experiencia.

"Me jodería cien por cien. Eso sería una patada en los huevos, lo digo así de claro. Creo que Honda no está para coger a un piloto joven sin experiencia. Yo soy joven, pero tengo dos años de experiencia en MotoGP y he hecho muy buenas carreras, yendo rápido, he hecho cinco carreras con la Honda. Sería una patada de las que duele", se ha sincerado