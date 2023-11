Martin, ambicioso: "Mi sueño es ser campeón y vestir de rojo"

"Mi sueño es vestir de rojo, así que, si se puede adelantar al año que viene, estaré encantado, como también estaré encantado si me quedo en Pramac en 2024", dice Jorge El madrileño ha protagonizado una sesión de fotos en Malasia con su rival por el título, el campeón y líder del Mundial Pecco Bagnania

Jorge Martín se prepara para una recta final de campeonato al más alto nivel y ha llegado a Malasia convencido de que puede salir airoso del triplete que cerrará el Mundial en Valencia el próximo 26 de noviembre. El piloto del Pramac, que está a solo 13 puntos del líder y vigente campeón, Pecco Bagnaia, ha participado este jueves en una espectacular sesión de fotos con su rival italiano frente a las torres Petronas de Kuala Lumpur y ha analizado sus opciones al título y el posible interés de Ducati por ascenderle al equipo oficial el próximo año.

Martín, al contrario que muchos pilotos de la parrilla, no regresó a Europa tras su victoria en Tailandia hace dos semanas y prefirió tomarse una semana de vacaciones en Bali para relajarse y seguir con la aclimatación al horario asiático: "En Tailandia estaba muy contento, creo que hice un gran fin de semana con la cuarta doble victoria del año, fue fantástico. Decidí quedarme en Bali porque normalmente tengo muchas dificultades con el 'jet lag' y así podía acostumbrarme a la temperatura y entrenarme en condiciones de calor, que yo creo que me ayudará un poco", ha explicado.

Al piloto de San Sebastián de los Reyes se le ha resistido hasta ahora la victoria en Sepang y el año pasado no terminó la carrera, lo que en esta ocasión sería nefasto para sus aspiraciones al título: "Me falta esa victoria porque creo que dos o tres vueltas más me habrían dado esa victoria, pero no pude tenerla en 2022 porque me caí. En cualquier caso, como hay menos baches porque han reasfaltado, podremos ir más rápido y nos ayudará. Luego, en la carrera, igual no es la mejor estrategia el intentar escaparse".

Ir a Ducati oficial

Gracias a su extraordinaria temporada, con cuatro victorias los domingos y siete al sprint los sábados, se han disparado los rumores que le sitúan en el equipo oficial Ducati la próxima temporada 2024 en sustitución de Enea Bastianini, que el año pasado le dejó sin asiento en el equipo de fábrica tras su exhibición en Gresini, pero en 2023 ha visto lastrado su rendimiento por las lesiones.

Jorge no oculta que su ambición es "ser campeón" y poder "vestir de rojo". ¿Cuándo?. El piloto madrileño centra este segundo objetivo "en ser pilotos de fábrica las temporadas 2025 y 2026", pero presiona en la pista para tratar de anticiparse y poder hacerlo ya en 2024.

"Mi sueño ahora es vestir de rojo, así que, si se puede adelantar al año que viene, estaré encantado, como también estaré encantado si me quedo en Pramac. Eso depende de ellos, si actúan y quieren hacerlo, o no", asegura. "De momento quiero seguir haciendo buenos resultados, estoy feliz en Pramac, tengo una familia aquí y estoy ganando. No digo que yendo allí Ducati vaya a ir mejor, pero creo que es el objetivo que tenemos todos los pilotos".