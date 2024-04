Ferrao: "Es la competición más bonita con el club de mi vida"

Todas las 'Final Fours' de la Champions son especiales, pero este año lo será aún más para uno de los mitos del fútbol sala. Ferrao afronta esta cita como su último gran torneo continental vistiendo la zamarra azulgrana. Sería el broche de oro a una década tremenda.

No llega al 100% después de haberse recuperado de una durísima lesión en las últimas semanas, pero a ilusión no le ganará nadie. En la previa del duelo ante el Sporting de Portugal, que abrirá la final a cuatro para el Barça, el brasileño ha atendido a los medios y no ha escondido su motivación por la cita en Armenia.

"Es más especial"

"Al 100% seguro que no llego porque son muchos meses. He jugado pocos partidos, poco tiempo de entreno... pero tener la oportunidad de poder jugar una Final Four y de a lo mejor ganarla es algo que todos queríamos y yo que es mi última temporada aquí pues es más especial. Es la competición más bonita con el club de mi vida. Es una oportunidad de hacer historia con esta camiseta y lo dejaré todo para que no se nos escape", precisó el brasileño.

Ferrao, atendiendo a los medios de comunicación / Javi Ferrándiz

Sobre las lesiones que arrastra el equipo esta temporada, Ferrao indicó que "llevamos desde que empezamos la temporada con lesiones. No hemos estado juntos casi esta temporada y se nota. Además de que quizás no estamos en nuestro mejor momento, este equipo ya ha demostrado que este equipo, con ese carácter y experiencia, puede dar mucho".

Desde luego, en la cantera ha tenido el Barça un aliado tremendo. Con la plaga de lesiones, los jóvenes han dado un paso al frente y han sostenido el equipo en muchos momentos: "Han hecho un trabajo muy bueno la verdad. No hay ni que decirlo. Solo hace falta mirar los resultados para ver lo que nos han aportado. Hemos venido jugando con hasta seis canteranos y creo que no han bajado el nivel del primer equipo. Estamos donde estamos también gracias a ellos".

Sobre que la 'Final Four' se dispute en Armenia, teniendo en cuenta que los cuatro equipos que la juegan son españoles y portugueses, el brasileño sentenció que "nos gustaría jugar aquí o en Portugal, pero tampoco podemos hacer nada. Al final lo que queremos es ganar, donde sea".