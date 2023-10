La caída de Jorge Martín que puede valer un Mundial

El madrileño perdió el control de su Desmosedici 23 a la entrada de la curva 11 cuando lideraba con solvencia El error le cuesta el liderato ya que 'Pecco' remontó para conseguir el triunfo y le aventaja, de nuevo, en 18 puntos

Estaba a un nivel estratosférico, pero no siempre salen las cosas bien. Jorge Martín se fue al suelo en la decimocuarta vuelta del Gran Premio de Indonesia cuando tenía la carrera -y el Mundial- controlado. El madrileño se fue largo en la curva 10, pisó la parte sucia de la pista y al entrar a la 11, se fue al suelo sin haber inclinado apenas su Desmosedici.

Martín sabía perfectamente que ese error le costaba el liderato del campeonato y como Marc Márquez, aunque por diferentes motivos, se apoyó en el muro lamentando la situación vivida. Tan delicada era la situación que Jorge tenía la carrera completamente controlada, aventajando en casi tres segundos a Maverick Viñales, una diferencia que iba aumentando giro tras giro.

"Yo creo que ha sido el error de la 10 el que me ha hecho caerme en la 11. Me he ido un metro y medio y no he podido hacer nada. No hubiese cambiado nada si hubiera bajado más el ritmo...", comentó Jorge sobre el incidente que le puede costar algo más que 25 puntos.

Desde el muro se avisó a Bagnaia, ya segundo en ese momento, que Martín estaba fuera de carrera y eso hizo que el italiano se creciese para intentar dar caza a Viñales, líder con poco más de un segundo sobre él.

Tan crítica fue esa curva 11 para el equipo Pramac Ducati, que una vuelta más tarde el otro integrante de la escuadra, Johann Zarco, sufría las mismas consecuencias que Jorge, dejándolo sin representación en este domingo de eliminación en Mandalika.