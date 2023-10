Jorge Martín: "Muy feliz y confiado para repetir mañana"

El madrileño atacó en el momento indicado y remontó hasta llegar a su cuarto triunfo al esprint consecutivo 118 puntos de los últimos 123 posibles le dan el liderato, por siete puntos, al piloto del Pramac Ducati

Nuevo triunfo al esprint de Jorge Martín, el cuarto consecutivo, para demostrar que no hay nadie más en forma que él en la actual parrilla de MotoGP. El madrileño suma 118 puntos de los últimos 123 y parece haberse vuelto insuperable para su máximo rival, 'Pecco' Bagnaia.

"Me he sentido súper bien. No era la mejor posición de parrilla, pero he podido adelantar a todos sin perder mucho tiempo. Luca estaba muy fuerte en las últimas vueltas, pero al final he podido llevar la moto al primer cajón. Mañana volveremos a intentar hacer lo mismo. El objetivo está claro. Además, sido el único en rodar con la media trasera esta mañana y estaba en P2. Así que estoy confiado para mañana", dijo Jorge sobre la manga de hoy y sobre sus objetivos de cara a la carrera larga del domingo.

"No ha sido un sábado fácil", comentó Jorge, que tuvo algún que otro altibajo durante la jornada de hoy. "En el FP3 me encontraba muy bien, aunque tenía mucho desgaste en la goma de delante. Al final lo hemos arreglado, y hemos tirado fuerte en carrera sin problema", anota el madrileño.

"No quería fijarme dónde salían 'Pecco' y Marco, aunque no tenerlos en el horizonte ha ayudado. La línia desde mi posición de salida no era la mejor, pero no hemos sufrido tanto como esperaba".

"En definitiva, muy, muy contento. No tenía claro que pudiera pasar a Binder, aunque al final ha salido todo mucho más fácil de lo que me imaginaba. Esperemos poder aguantar bien mañana, porque esto es durísimo. Lo que han hecho tanto Luca Marini como Marco Bezzecchi es una locura".

Sobre lo sucedido en la Qualy, el piloto del Pramac Ducati comentó que se había "desconcentrado mirando la tele y me he ido al suelo. Esta pista está muy sucia y no puedes apartarte de la trazada buena ni un solo segundo. Suerte que he podido salvarlo con la P6 porque he tenido que hacer el tiempo con la goma dura..."