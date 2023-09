Jorge Lorenzo ve a Márquez en Gresini: "Lo tiene hecho"

Mientras Marc elude pronunciarse acerca de su futuro en Japón, su ex compañero Lorenzo cree que pilotará una Ducati en 2024 "No le importa el dinero, quiere una moto competitiva", argumenta el ex piloto mallorquín ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

El culebrón sobre el futuro de Marc Márquez no tendrá su capítulo final en el Gran Premio de Japón. El piloto de Cervera ha llegado a Motegi con una consigna: "Preguntad lo que querais, pero no decidiré nada este fin de semana", le ha dicho a los periodistas. Automáticamente todos han pensando que si el octocampeón tuviera previsto seguir en su actual equipo, el mejor escenario para explicarlo sería en casa de Honda. Y que por lo tanto, no dice nada por cuestiones contractuales que se están negociando, pero se marcha. Uno de los partidarios de esta teoría es Jorge Lorenzo, ex compañero de Márquez en el Repsol Honda y actual comentarista en DAZN: "Yo creo que Marc lo tiene hecho con Gresini", ha lanzado el balear.

Lorenzo ha intervenido en el MotoGP Guru Show, un programa previo al fin de semana de carreras que se encarga de las predicciones para este gran premio. Y ante los rumores sobre la decisión de Márquez para la próxima temporada 2024, el piloto mallorquín se ha mostrado convencido de su salida inmediata de Honda con rumbo a Ducati, al equipo Gresini, formando dupla con su hermano, Álex Márquez. “Esta idea sea está volviendo cada vez más grande en mi pensamiento”, ha dicho.

“Creo que a Marc no le importa mucho el dinero. Sólo le importa volver a ser competitivo en 2024 y, luego, estar completamente abierto a elegir entre las muchas opciones competitivas que tendrá para 2025″, ha añadido Jorge, 'sin pelos en la lengua'. Mientras, el 93 sigue jugando al despiste y asegura que "solo dos personas conocen lo que pienso al respecto, nadie está en mi cabeza para saber lo que he decidido y o lo que no".