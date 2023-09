Aleix Espargaró, crítico con MotoGP: "Tantas lesiones no son casualidad"

El piloto de Aprilia valora la exigencia del calendario de MotoGP y del nuevo formato de fin de semana con doble carrera: "No podemos seguir así, es insostenible" "La cantidad de carreras, el estrés. Hay gráficos comparativos con los años anteriores, y se ve claramente que hay más lesiones", opina

La FIM y Dorna hicieron público ayer el calendario de MotoGP para la próxima temporada, que se expande a un total de 22 grandes premios. Una 'barbaridad' según piensan muchos en el paddock, no solo los pilotos. Entre estos últimos, Aleix Espargaró se ha mostrado especialmente crítico con la cantidad de pruebas y también con el formato sprint, que eleva el número de carreras previstas a un total de 44.

"El calendario es de Dorna; a quien no le guste que se quede en casa o cambie de trabajo. No soy nadie para hablar de ello. Pero está claro que yo preferiría menos carreras y que no hubiera carreras sprint, o no tantas, pero si es lo que hay, tenemos que cumplir", ha comenzando diciendo Aleix a su llegada a Motegi.

"Lo que no me gusta es que no han cumplido la promesa de dejarnos un parón de cuatro semanas en verano. No para salir de fiesta en Ibiza, sino porque actualmente los fines de semana de gran premio son muy exigentes y cada vez hay más lesiones. Desconectar es bueno también para la seguridad, para poder estar con la familia y resetear la cabeza", ha sugerido.

Tampoco le ha gustado que el Mundial recupere una cuarta cita en territorio español, regresando a MotorLand el 1 de septiembre: "No me gusta disputar cuatro carreras en España y cinco en la península ibérica; preferiría ir a China", ha espetado el piloto de Granollers.

Insistiendo en la acumulación de carreras con el nuevo formato de fin de semana, que parte de la carrera sprint los sábados y la principal los domingos en cada gran premio. Aleix considera que "la razón por la que hay tantas lesiones es evidente, no es casualidad. No podemos seguir así, es insostenible. El nuevo formato, la cantidad de carreras, el estrés. Hay gráficos comparativos con los años anteriores, y se ve claramente".