Rins declarado "apto" para competir en Japón

Cuatro meses después de su grave accidente en Mugello, con fractura de tibia y peroné, el piloto vuelve a la Honda del LCR en Motegi "No estoy cien por cien recuperado. No es una vuelta de voy a luchar por el podio, es una fase del proceso de preparación", explica el piloto del LCR

Álex Rins (Honda RC 213 V) ha sido declarado "apto" para disputar el Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito Twin Ring de Motegi, tras pasar la pertinente revisión médica en las instalaciones médicas del trazado japonés. El piloto de Honda LCR ha estado de baja casi cuatro meses, desde el pasado 10 de junio, cuando se lesionó de gravedad en la carrera sprint del Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello, por una fractura de tibia y peroné.

Rins ha explicado que pasó revisión médica anteriormente en Madrid y "la visita fue bastante bien, el hueso se sigue regenerando y continúa su proceso, por lo que viajamos con el objetivo de intentar el siguiente paso, que es subirnos a la MotoGP para ver cuáles son las sensaciones, y así poder continuar el proceso de recuperación".

Con todo, reconoce que "no estoy cien por cien recuperado. No es una vuelta de voy a luchar por el podio. Al final, es una fase más en mi preparación y en mi recuperación. El martes estuve con los doctores de Madrid, valorando todo. Hicimos una radiografía y la diferencia fue abismal respecto a la de hace un mes, muchísima. Por eso hemos venido aquí, para probar. Somos conscientes de que han sido muchas horas de vuelo para que esté la posibilidad que quizás me suba a la moto, el dolor sea máximo, ruede sólo por la mañana y no continúe el gran premio, pero es el único momento donde puedo medirme con una MotoGP", ha explicado Álex.

🗣️ "Llegamos a la conclusión que para probar el dolor real hay que hacerlo con la MotoGP"@Rins42 explica en DAZN cómo fue declarado fit y las claves de su decisión para volver en Motegi 👏🔊#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KjXV7zNekt — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de septiembre de 2023

Después de pasar dos veces por quirófano, con el tobillo "destrozado", Rins ha trabajado intensivamente en su rehabilitación: "El día lo dedico a esto desde que llegue a casa tras las operaciones y se ha visto mucha diferencia desde hace un mes hasta hoy. Ha sido por la constancia en este trabajo, con mucha fisioterapia y máquinas. Aún no está consolidada la lesión al cien por cien, pero sí que ya hay callo óseo y se empieza a ver todo más juntito en la radiografía. Eso significa que lo estamos hacien bien las cosas", concluye el barcelonés, que este viernes se probará en pista.