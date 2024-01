La jefa de Gresini, convencida: "Márquez peleará por el Mundial"

Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, tomó las riendas de la escudería cuando el legendario ex piloto y manager italiano falleció por Covid hace tres años. Desde entonces el equipo ha ido viento en popa y tras la gran temporada 2022 que protagonizó Enea Bastianini, ahora en el equipo oficial Ducati, el pasado año se hizo con los servicios de Álex Márquez y en 2024 contará con su hermano Marc, octocampeón del mundo, completando su alineación más espectacular pese a ser un equipo privado. En una entrevista a la Gazzetta dello Sport, la ejecutiva se muestra entusiasmada con el proyecto y más aún después del primer test de Márquez con la Desmosedici GP23 en Cheste.

"No sé ganar, pero luchar por el Mundial sí que lo espero de alguien como Marc. Nuestro equipo está al nivel de los oficiales y él nos dará un impulso extra", asegura Nadia sobre los objetivos que se plantean para esta temporada.

"Está claro que Bagnaia es un piloto muy fuerte, tiene mucho control sobre la moto y ha crecido mucho en los últimos años. Jorge Martin es otro que está a ese nivel y pilota la Ducati de una manera espectacular. Y Bezzecchi está creciendo bien. Así que diría que no será tan obvio el hecho de ganar el Mundial con Marc, pero lo intentaremos, creceremos junto a él", subraya.

Padovani también destaca la modestia de Márquez pese a contar con un palmarés impresionante a sus 30 años: "Se presentó al equipo de una manera tranquila y humilde. Uno espera quién sabe qué de alguien que ha ganado mucho, pero fue todo lo contrario. De hecho, estaba incluso un poco agitado, ansioso por subirse a la moto", afirma.

La expectación por ver a Marc Márquez encima de una Ducati era máxima en los test de Valencia el pasado 28 de noviembre. Había muchas ganas de ver la reacción del ocho veces campeón con la mejor moto de la parrilla. Al quitarse el casco tras sus primeras vueltas con la GP23, no pudo ocultar su satisfacción, lo que ilusionó a sus fans y por supuesto a todos los miembros del equipo Gresini.

"Yo estaba en boxes esperando a que se quitara el casco, quería ver la primera expresión cuando se bajara de la moto. Ví esa sonrisita en su cara y me dije: 'OK, vamos a por el Mundial'. Marc estaba muy contento, además prefirió parar una hora antes para no correr riesgos", recuerda.