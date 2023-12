"En Ducati hay muchos pilotos de la VR46 de Rossi y la familia Márquez no está bien vista"

Paolo Campinoti, jefe de equipo Pramac Ducati, satélite de la marca italiana, ha confirmado en eL canal Paddock TV que hubo negociaciones con Marc Márquez a lo largo de la temporada, lo que contrasta con el mensaje transmitido desde Borgo Panigale, insistiendo en que no necesitaban ni querían al ocho veces campeón.

“Estábamos interesados en fichar a Márquez y Ducati nos dijo que se podía hacer, pero sólo con un contrato de dos años”, revela Campinoti. La negociación se atascó por la condición que exigió Ducati a Pramac sobre la duración del contrato y Marc acabó firmando con Gresini, una estructura privada cliente de la marca “donde no se aplicó la misma política” de los dos años, explica.

Campinoti no duda de que el 93 será un firme candidato al título en 2024 pese a no contar con la Ducati 'pata negra' GP24 que sí tendrán ellos para Jorge Martín y Franco Morbidelli: "Márquez sigue siendo uno de los pilotos más fuertes, si no el más fuerte que existe. Tiene unas características muy especiales, es agresivo y desequilibrante, algo que en Ducati puede ser difícil de gestionar" reconoce. En este sentido, advierte que "si Marc gana el Mundial y luego se va a KTM, no creo que sea una opción 100% positiva para Ducati”.

"Él ha hecho muchas renuncias porque el contrato que tenía con Honda era el más lucrativo en MotoGP. El hecho de renunciar a esta compensación tan importante para tener una compensación cercana a cero, si no fuera por sus patrocinadores personales, probablemente no sea algo que pueda aceptar a medio o largo plazo. Por una parte esto deja la percepción de que claramente la Ducati es superior. Por otra, creo que su estrategia es hacerlo bien, mostrar que aún soy el Marquez de antes, observar si Honda crece, si KTM crece, si Ducati me quiere así. Y luego se pone nuevamente en el mercado como el verdadero Márquez. Es un desafío contra él mismo", subraya el manager italiano.

Campinoti admite que él “no hubiera fichado a Márquez por solo un año” y lo argumenta: “No tenía sentido. Para bien o para mal en el mundo Ducati hay muchos pilotos de la VR46 de Rossi y digamos que la familia Márquez no está bien vista. Todavía va a haber más lío en el lío”, afirma. Sobre cuál sería su apuesta de futuro, lo tiene claro: ”Si tuviera que hacer un esfuerzo económico y lo digo públicamente, lo haría por Martín, que vale más que Marc. Al final es más joven y me cae mas simpático”.