Francesco Guidotti, director de KTM: “Tener a Márquez y Acosta sería un gran negocio”

Que Marc Márquez es de los pilotos más deseados por todos los equipos de MotoGP no es ningún secreto. Tras su salida de Honda, las diferentes marcas de la parrilla llamaron a la puerta del catalán, que al final se acabó decantando por Ducati. Sin embargo, el contrato de Márquez con el Gresini Racing es, a priori, tan solo para un año, por lo que el futuro del piloto de Cervera de cara al 2025 sigue siendo una incógnita por resolver.

Pero Marc Márquez no es el único piloto codiciado en la categoría reina de Motociclismo. Tras hacerse con dos títulos mundiales en tan solo tres años en el campeonato, el murciano Pedro Acosta se ha convertido en una de las grandes promesas de MotoGP. El gran debut del piloto de Mazarrón en la categoría reina, en el que cruzó la meta en novena posición, llegando a batallar por la quinta plaza, no pasó desapercibido entre los altos cargos de los diferentes equipos.

Francesco Guidotti, director de KTM, ha confesado ante los micrófonos de 'Sky' que reunir a Márquez y Acosta en un mismo equipo sería un gran sueño para ellos. Si bien la subida de Pedro, actualmente en el equipo satélite de la marca austríaca, es una opción realista para los próximos años, el fichaje de Márquez parece una posibilidad más remota.

“A Pedro no tenemos que ir a buscarlo, sino que ya lo tenemos, así que ya partimos con una gran ventaja en las decisiones a tomar. En cuanto a Marc, no oculto que me gustaría tenerlo de todas formas. Tener a los dos sería un gran negocio”, ha declarado el italiano.

Eso sí, Guidotti es consciente de que incorporar a Márquez a sus filas no será tarea fácil, por lo que prefiere ser optimista. "Me parece extraño que quiera cambiar tres motos en tres años, aunque solo sea por su edad. Creo que jugará las cartas que tiene con esta moto, incluso en el futuro", ha indicado.